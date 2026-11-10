Цены на топливо в Украине 10 ноября: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

По состоянию на утро 10 ноября 2026 года крупнейшие сети АЗС Украины в основном сохранили цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ на прежнем уровне. В то же время отдельные операторы изменили стоимость топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничных цен, пишет УНН.

Детали

Бензин А-95 в сетях OKKO и SOCAR стоит 92,90 грн/л, в WOG — 91,90 грн/л, UPG — 88,90 грн/л, «Укрнафте» — 87,90 грн/л, БРСМ-Нафте — 86,99 грн/л, а KLO — 86,90 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего в SOCAR — 107 грн/л. На OKKO и WOG его продают по 106,90 грн/л, в KLO — 106,40 грн/л, «Укрнафте» — 103,90 грн/л, БРСМ-Нафте — 102,99 грн/л, а UPG — 102,90 грн/л.

Сколько стоит автогаз

Самую высокую цену на автомобильный газ среди представленных сетей зафиксировали в KLO — 63 грн/л. На OKKO и SOCAR он стоит 61,90 грн/л, WOG — 61,50 грн/л, UPG — 60,90 грн/л, БРСМ-Нафте — 58,99 грн/л, а «Укрнафте» — 58,90 грн/л.

По сравнению с предыдущим днем WOG снизила стоимость бензина А-95 на 1 грн/л. В то же время UPG повысила цену автогаза на 1 грн/л, KLO — на 50 коп./л, а БРСМ-Нафта — на 86 коп./л.

Как изменились цены за месяц

С 10 октября по 10 ноября автогаз в представленных сетях подорожал на 12,60–15,90 грн/л. Наибольший рост зафиксировали в KLO.

Дизельное топливо за этот период также подорожало во всех 7 сетях, тогда как стоимость бензина А-95 менялась менее существенно.

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