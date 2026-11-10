СБУ та БЕБ перевірять інформацію щодо можливого зв’язку Gorilla з Parimatch: що відповіли в PlayCity.

$45.410.0950.820.17
ukenru
11:34 • 1262 перегляди
США бачать "реальний шанс" на прогрес у мирному врегулюванні з початком переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ
10:33 • 15358 перегляди
Зеленський розраховує на результативні переговори в Абу-Дабі - очікує брифінгу від перемовників
09:54 • 22603 перегляди
росія атакувала енергетику у 8 областях: де відключення і де найскладніше
08:42 • 30665 перегляди
В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори України, США та росії
07:41 • 34891 перегляди
Українська делегація розпочала роботу в Абу-Дабі - з ким перші зустрічі
07:29 • 28303 перегляди
США запитали росію про гарантії безпеки Україні за зразком статті 5 НАТО - FT
07:00 • 23737 перегляди
Зеленський готовий зустрітися з путіним будь-де, але не в москві - посол
Ексклюзив
06:20 • 46624 перегляди
Європа вчиться воювати в України: як український досвід змінює архітектуру безпеки
05:59 • 16997 перегляди
Масштабні відключення світла в Донецьку та Луганську після атаки дронів, вибухи також лунали в Криму та росії
10 листопада, 05:36 • 16697 перегляди
Стало відомо, о котрій годині розпочнуться тристоронні переговори України, США та росії в Абу-Дабі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Пенелопа Крус пояснила, чому відмовилася від життя у США заради Мадрида та сім'ї10 листопада, 02:05 • 43555 перегляди
Трамп сам провів брифінг через відсутність прессекретарки та посварився з журналістами через путінаVideo10 листопада, 03:05 • 43888 перегляди
Режисер "Супермена" та "Вартових Галактики" Джеймс Ганн залишає керівництво DC Studios після зміни власника Warner Bros.10 листопада, 05:06 • 40101 перегляди
Померла колишня партнерка Роберта Де Ніро та зірка серіалу "227" Тукі Сміт10 листопада, 05:53 • 29860 перегляди
Рубіо зустрінеться із Сибігою на тлі переговорів у Абу-Дабі06:40 • 31149 перегляди
Публікації
Як ЄСПЛ захищає родини померлих пацієнтів після закриття кримінальних справ через сплив строків давності? 09:50 • 19778 перегляди
Європа вчиться воювати в України: як український досвід змінює архітектуру безпеки
Ексклюзив
06:20 • 46605 перегляди
Мінус $6,6 млрд і нова хвиля подорожчання: як російські атаки вдарили по економіці України9 листопада, 16:19 • 59735 перегляди
Регламентний комітет повернув три постанови про скасування бюджетних висновків: чи вплине це на Держбюджет-20279 листопада, 15:25 • 60688 перегляди
Бізнес закликав правоохоронців припинити тиск на підприємства: чи допоможуть нові підходи вирішити проблему авіалізингу
Ексклюзив
9 листопада, 14:33 • 58588 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Померла колишня партнерка Роберта Де Ніро та зірка серіалу "227" Тукі Сміт10 листопада, 05:53 • 30586 перегляди
Режисер "Супермена" та "Вартових Галактики" Джеймс Ганн залишає керівництво DC Studios після зміни власника Warner Bros.10 листопада, 05:06 • 40786 перегляди
Трамп сам провів брифінг через відсутність прессекретарки та посварився з журналістами через путінаVideo10 листопада, 03:05 • 44546 перегляди
Пенелопа Крус пояснила, чому відмовилася від життя у США заради Мадрида та сім'ї10 листопада, 02:05 • 44186 перегляди
Покупці розкритикували різдвяний календар Кім Кардаш'ян за 148 доларів та вимагають повернути гроші10 листопада, 01:05 • 34498 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Техніка
Серіали
Фільм
Audi Q5

СБУ та БЕБ перевірять інформацію щодо можливого зв'язку Gorilla з Parimatch: що відповіли в PlayCity

Київ • УНН

 • 26 перегляди

СБУ та БЕБ перевірять інформацію щодо можливого зв’язку Gorilla з Parimatch: що відповіли в PlayCity.

СБУ та БЕБ перевірять інформацію щодо можливого зв'язку Gorilla з Parimatch: що відповіли в PlayCity

Після публікації "Telegraf" про можливі порушення в роботі онлайн-казино Gorilla редакція звернулася до державного агентства PlayCity. Там повідомили, що передали викладену журналістами інформацію до Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки України з проханням її перевірити, повідомляє "Telegraf", пише УНН.

"Telegraf" продовжить стежити за розвитком цієї історії.

Раніше "Telegraf" опублікував матеріал про діяльність онлайн-казино Gorilla та можливі зв’язки його технічної інфраструктури з ресурсами, пов’язаними з групою Parimatch. У розслідуванні йшлося, зокрема, про технічні збіги між платформами, а також про перенаправлення користувачів із сайтів, пов’язаних із Gorilla, на онлайн-казино Parik24.

Після виходу публікації редакція направила офіційний запит до Державного агентства України PlayCity, яке здійснює регулювання грального ринку. Журналісти просили повідомити, чи відомі агентству наведені обставини, чи планує воно перевіряти діяльність ТОВ "ГОРИЛЛАБЕТ" та чи розглядає можливість передати відповідні матеріали правоохоронним органам.

У відповіді PlayCity зазначило, що інформація про можливе використання ТОВ "ГОРИЛЛАБЕТ" для обходу санкцій та організації нелегального грального бізнесу групи Parimatch через ресурси Parik24 потребує перевірки.

Для цього агентство звернулося до Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки України. PlayCity попросило правоохоронців перевірити інформацію, викладену в запиті "Telegraf", а в разі вжиття відповідних заходів реагування — повідомити агентство про їхні результати.

PlayCity підтвердило блокування двох сайтів.

Окремо в агентстві повідомили про власні рішення щодо двох вебресурсів, згаданих у журналістському запиті.

За інформацією PlayCity, агентство встановило факти надання доступу до азартних ігор без відповідної ліцензії з використанням сайтів gorilla-kliche.co.ua та casinogorilla.co.ua.

У зв’язку з цим було ухвалено рішення про обмеження доступу до цих ресурсів: — 20 травня 2026 року — рішення №193-Р щодо gorilla-kliche.co.ua; — 4 листопада 2026 року — рішення №467-Р щодо casinogorilla.co.ua.

Також PlayCity підтвердило, що ТОВ "ГОРИЛЛАБЕТ" має ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет. Її було видано на підставі рішення КРАІЛ №417 від 27 серпня 2024 року. Водночас агентство уточнило, що компанія не отримувала ліцензій на надання послуг у сфері азартних ігор.

Чи підтвердяться наведені у журналістському запиті обставини, мають встановити компетентні органи.

Редакція "Telegraf" продовжить стежити за ситуацією, очікуватиме на результати перевірки та інформуватиме читачів про нові обставини цієї історії.

Лілія Подоляк

Економіка
Бюро економічної безпеки України
Служба безпеки України