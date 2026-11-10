СБУ та БЕБ перевірять інформацію щодо можливого зв’язку Gorilla з Parimatch: що відповіли в PlayCity.

Після публікації "Telegraf" про можливі порушення в роботі онлайн-казино Gorilla редакція звернулася до державного агентства PlayCity. Там повідомили, що передали викладену журналістами інформацію до Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки України з проханням її перевірити, повідомляє "Telegraf", пише УНН.

"Telegraf" продовжить стежити за розвитком цієї історії.

Раніше "Telegraf" опублікував матеріал про діяльність онлайн-казино Gorilla та можливі зв’язки його технічної інфраструктури з ресурсами, пов’язаними з групою Parimatch. У розслідуванні йшлося, зокрема, про технічні збіги між платформами, а також про перенаправлення користувачів із сайтів, пов’язаних із Gorilla, на онлайн-казино Parik24.

Після виходу публікації редакція направила офіційний запит до Державного агентства України PlayCity, яке здійснює регулювання грального ринку. Журналісти просили повідомити, чи відомі агентству наведені обставини, чи планує воно перевіряти діяльність ТОВ "ГОРИЛЛАБЕТ" та чи розглядає можливість передати відповідні матеріали правоохоронним органам.

У відповіді PlayCity зазначило, що інформація про можливе використання ТОВ "ГОРИЛЛАБЕТ" для обходу санкцій та організації нелегального грального бізнесу групи Parimatch через ресурси Parik24 потребує перевірки.

Для цього агентство звернулося до Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки України. PlayCity попросило правоохоронців перевірити інформацію, викладену в запиті "Telegraf", а в разі вжиття відповідних заходів реагування — повідомити агентство про їхні результати.

PlayCity підтвердило блокування двох сайтів.

Окремо в агентстві повідомили про власні рішення щодо двох вебресурсів, згаданих у журналістському запиті.

За інформацією PlayCity, агентство встановило факти надання доступу до азартних ігор без відповідної ліцензії з використанням сайтів gorilla-kliche.co.ua та casinogorilla.co.ua.

У зв’язку з цим було ухвалено рішення про обмеження доступу до цих ресурсів: — 20 травня 2026 року — рішення №193-Р щодо gorilla-kliche.co.ua; — 4 листопада 2026 року — рішення №467-Р щодо casinogorilla.co.ua.

Також PlayCity підтвердило, що ТОВ "ГОРИЛЛАБЕТ" має ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет. Її було видано на підставі рішення КРАІЛ №417 від 27 серпня 2024 року. Водночас агентство уточнило, що компанія не отримувала ліцензій на надання послуг у сфері азартних ігор.

Чи підтвердяться наведені у журналістському запиті обставини, мають встановити компетентні органи.

Редакція "Telegraf" продовжить стежити за ситуацією, очікуватиме на результати перевірки та інформуватиме читачів про нові обставини цієї історії.