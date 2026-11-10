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СБУ и БЭБ проверят информацию о возможной связи Gorilla с Parimatch: что ответили в PlayCity

Киев • УНН

 • 300 просмотра

СБУ и БЭБ проверят информацию о возможной связи Gorilla с Parimatch: что ответили в PlayCity.

СБУ и БЭБ проверят информацию о возможной связи Gorilla с Parimatch: что ответили в PlayCity

После публикации "Telegraf" о возможных нарушениях в работе онлайн-казино Gorilla редакция обратилась в государственное агентство PlayCity. Там сообщили, что передали изложенную журналистами информацию в Службу безопасности Украины и Бюро экономической безопасности Украины с просьбой ее проверить, сообщает "Telegraf", пишет УНН.

"Telegraf" продолжит следить за развитием этой истории.

Ранее "Telegraf" опубликовал материал о деятельности онлайн-казино Gorilla и возможных связях его технической инфраструктуры с ресурсами, связанными с группой Parimatch. В расследовании говорилось, в частности, о технических совпадениях между платформами, а также о перенаправлении пользователей с сайтов, связанных с Gorilla, на онлайн-казино Parik24.

После выхода публикации редакция направила официальный запрос в Государственное агентство Украины PlayCity, осуществляющее регулирование игорного рынка. Журналисты просили сообщить, известны ли агентству приведенные обстоятельства, планирует ли оно проверять деятельность ООО "ГОРИЛЛАБЕТ" и рассматривает ли возможность передать соответствующие материалы правоохранительным органам.

В ответе PlayCity отметило, что информация о возможном использовании ООО "ГОРИЛЛАБЕТ" для обхода санкций и организации нелегального игорного бизнеса группы Parimatch через ресурсы Parik24 нуждается в проверке.

Для этого агентство обратилось в Службу безопасности Украины и Бюро экономической безопасности Украины. PlayCity попросило правоохранителей проверить информацию, изложенную в запросе Telegraf, а в случае принятия соответствующих мер реагирования — сообщить агентству об их результатах.

PlayCity подтвердило блокировку двух сайтов.

Отдельно в агентстве сообщили о своих решениях относительно двух веб-ресурсов, упомянутых в журналистском запросе.

По информации PlayCity, агентство установило факты предоставления доступа к азартным играм без соответствующей лицензии с использованием сайтов gorilla-kliche.co.ua и casinogorilla.co.ua.

В связи с этим было принято решение об ограничении доступа к этим ресурсам: — 20 мая 2026 года — решение №193-Р относительно gorilla-kliche.co.ua; — 4 ноября 2026 года — решение №467-Р по casinogorilla.co.ua.

Также PlayCity подтвердило, что ООО "ГОРИЛЛАБЕТ" имеет лицензию на организацию и проведение азартных игр казино в сети Интернет. Она была выдана на основании решения КРАИЛ №417 от 27 августа 2024 года. В то же время агентство уточнило, что компания не получала лицензии на предоставление услуг в сфере азартных игр.

Подтвердятся ли приведенные в журналистском запросе обстоятельства, должны установить компетентные органы.

Редакция "Telegraf" продолжит следить за ситуацией, будет ожидать результатов проверки и информировать читателей о новых обстоятельствах этой истории.

Лилия Подоляк

Экономика
Бюро экономической безопасности Украины
Служба безопасности Украины