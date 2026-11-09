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73% компаній хочуть дізнатись, що про них згадали в медіа, протягом години - дослідження

Київ • УНН

 • 632 перегляди

79% комунікаційників вважають оперативний медіамоніторинг критично важливим. У 14% компаній негативні матеріали встигали поширитися до реакції.

73% компаній хочуть дізнатись, що про них згадали в медіа, протягом години - дослідження

Комітет із маркетингу і комунікацій Європейської бізнес-асоціації (EBA) щодо практик оперативного медіамоніторингу провів опитування серед фахівців із комунікацій членських компаній ЕВА, за результатами якого встановлено, що більшість із них хоче дізнаватися важливі згадки в медіа про компанію протягом години. Проте через брак системи оперативного сповіщення у 14% компаній негативні матеріали встигають поширитися передруками ще до першої реакції, пише УНН

Деталі 

"Три чверті опитаних комунікаційників компаній-членів EBA очікують дізнаватися про важливу згадку протягом години, а кожен третій - отримав інформацію про негативну публікацію не від системи моніторингу", - йдеться у дослідженні. 

Швидкість - вимога, а не побажання: 79% респондентів вважають оперативний моніторинг медіа критично важливим для повсякденної роботи компанії. 45% очікують дізнаватися про важливу публікацію протягом 15 хвилин після її появи, 73% - протягом години. 3 з 4 опитаних звертаються до результатів моніторингу щонайменше щодня, 41% - безперервно протягом робочого дня.

Ціна затримки: 30% учасників опитування протягом останніх 12 місяців дізнавалися про негативну публікацію від керівництва, клієнта або партнера, а не від системи моніторингу. У 14% компаній матеріал встиг розійтися передруками до їхньої реакції.

Медіасигналізація як основний сценарій: половина опитаних використовує моніторинг передусім як систему оперативного оповіщення про згадки компанії, брендів або керівників у нових публікаціях. 41% застосовують його для комплексної оцінки PR-кампаній, репутації та конкурентів, і лише 7% - для аналізу періодичних показників.

"Пріоритети при виборі моніторингової системи розподілилися відповідно: 48% на перше місце ставлять швидкість сповіщень і простоту використання, 38% - охоплення джерел та аналітичні можливості, 10% - релевантність результатів", - йдеться у дослідженні. 

Попит на швидкість є, метрики немає: попри те, що переважна більшість опитаних очікує отримати інформацію протягом години, лише 31% регулярно вимірюють швидкість виявлення важливих публікацій - це останнє місце серед десяти показників, які аналізують компанії. Найпоширеніші показники - кількість публікацій і згадок (97%), тональність (83%) та частка інформаційної присутності порівняно з конкурентами (72%).

Інструменти: найпоширеніша спеціалізована система оперативного медіамоніторингу серед опитаних компаній - MediaMonitoringBot: її використовують 72% респондентів. LOOQME використовують 41%, YouScan - 24%, Semantrum - 10%. Водночас 72% компаній паралельно застосовують ручний пошук, а 52% - Google Alerts. За основну систему моніторингу платять 72% компаній.

За спонтанною впізнаваністю першою найчастіше називали LOOQME (45%), другою - MediaMonitoringBot (31%). Ще 7% респондентів назвали "телеграм-бот моніторингу" без назви бренду.

"Оперативний медіамоніторинг - це не просто інструмент відстеження згадок, а важлива складова управління репутацією та комунікаційними ризиками бізнесу. Результати нашого опитування демонструють певний парадокс: компанії очікують максимальної швидкості отримання інформації, але далеко не всі вимірюють цю швидкість і оцінюють її вплив на ефективність комунікацій. Управління репутацією на основі щоденних даних, аналітики та своєчасних рішень – ознака зрілості комунікаційної функції бізнесу", - зазначила голова Комітету з маркетингу та комунікацій ЕВА Наталя Улинець. 

Європейська Бізнес Асоціація фіксує зростання підготовчої роботи компаній до працевлаштування ветеранів26.10.26, 16:03 • 23357 переглядiв

Павло Башинський

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