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73% компаний хотят узнать, что о них упомянули в СМИ, в течение часа - исследование

Киев • УНН

 • 450 просмотра

79% специалистов по коммуникациям считают оперативный мониторинг СМИ критически важным. В 14% компаний негативные материалы успевали распространиться до реакции.

73% компаний хотят узнать, что о них упомянули в СМИ, в течение часа - исследование

Комитет по маркетингу и коммуникациям Европейской бизнес-ассоциации (EBA) по вопросам практик оперативного медиамониторинга провел опрос среди специалистов по коммуникациям компаний — членов ЕВА, по результатам которого установлено, что большинство из них хочет узнавать о важных упоминаниях компании в СМИ в течение часа. Однако из-за отсутствия системы оперативного оповещения в 14% компаний негативные материалы успевают распространиться в перепечатках еще до первой реакции, пишет УНН

Детали 

"Три четверти опрошенных специалистов по коммуникациям компаний — членов EBA ожидают узнавать о важном упоминании в течение часа, а каждый третий получил информацию о негативной публикации не от системы мониторинга", — говорится в исследовании. 

Скорость — требование, а не пожелание: 79% респондентов считают оперативный мониторинг СМИ критически важным для повседневной работы компании. 45% ожидают узнавать о важной публикации в течение 15 минут после ее появления, 73% — в течение часа. 3 из 4 опрошенных обращаются к результатам мониторинга как минимум ежедневно, 41% — непрерывно в течение рабочего дня.

Цена задержки: 30% участников опроса в течение последних 12 месяцев узнавали о негативной публикации от руководства, клиента или партнера, а не от системы мониторинга. В 14% компаний материал успевал разойтись в перепечатках до их реакции.

Медиасигнализация как основной сценарий: половина опрошенных использует мониторинг прежде всего как систему оперативного оповещения об упоминаниях компании, брендов или руководителей в новых публикациях. 41% применяют его для комплексной оценки PR-кампаний, репутации и конкурентов, и лишь 7% — для анализа периодических показателей.

"Приоритеты при выборе системы мониторинга распределились соответственно: 48% на первое место ставят скорость уведомлений и простоту использования, 38% — охват источников и аналитические возможности, 10% — релевантность результатов", — говорится в исследовании. 

Спрос на скорость есть, метрики нет: несмотря на то, что подавляющее большинство опрошенных ожидает получить информацию в течение часа, лишь 31% регулярно измеряют скорость выявления важных публикаций — это последнее место среди десяти показателей, которые анализируют компании. Самые распространенные показатели — количество публикаций и упоминаний (97%), тональность (83%) и доля информационного присутствия по сравнению с конкурентами (72%).

Инструменты: самая распространенная специализированная система оперативного медиамониторинга среди опрошенных компаний — MediaMonitoringBot: ее используют 72% респондентов. LOOQME используют 41%, YouScan — 24%, Semantrum — 10%. При этом 72% компаний параллельно применяют ручной поиск, а 52% — Google Alerts. За основную систему мониторинга платят 72% компаний.

По спонтанной узнаваемости чаще всего первой называли LOOQME (45%), второй — MediaMonitoringBot (31%). Еще 7% респондентов назвали "телеграм-бот мониторинга" без указания бренда.

"Оперативный медиамониторинг — это не просто инструмент отслеживания упоминаний, а важная составляющая управления репутацией и коммуникационными рисками бизнеса. Результаты нашего опроса демонстрируют определенный парадокс: компании ожидают максимально высокой скорости получения информации, но далеко не все измеряют эту скорость и оценивают ее влияние на эффективность коммуникаций. Управление репутацией на основе ежедневных данных, аналитики и своевременных решений — признак зрелости коммуникационной функции бизнеса", — отметила председатель Комитета по маркетингу и коммуникациям ЕВА Наталья Улинец. 

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует рост подготовительной работы компаний к трудоустройству ветеранов26.10.26, 16:03 • 23357 просмотров

Павел Башинский

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