Один із найбільших виробників алмазів у світі зупиняє видобуток у росії через мільярдні збитки

російська алмазодобувна компанія "Алроса" призупинила видобуток на низці родовищ через фінансові труднощі та необхідність скорочення витрат. Під обмеження потрапили й родовища дочірньої компанії "Алмази Анабара", яка є найбільшим у світі підприємством із видобутку розсипних алмазів. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на гендиректора "Алроси" Павла Мариничева, пише УНН.

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За словами керівника компанії, видобуток зупинили насамперед на найменш рентабельних родовищах. "Алмази Анабара" забезпечують близько 11% загального видобутку групи.

Ми призупинили видобуток на найменш рентабельних наших родовищах. Ми оптимізуємо свої витрати – заявив Мариничев.

Мільярдні збитки та падіння видобутку

У 2026 році "Алроса" вперше за 6 років стала збитковою. За підсумками першого півріччя компанія зафіксувала збиток у 9,5 млрд рублів.

Її виручка скоротилася на 33%, а показник EBITDA впав на 61% – до 14,3 млрд рублів. Від'ємний вільний грошовий потік за останні 12 місяців становив 33,2 млрд рублів.

Компанія перебуває під західними санкціями з 2022 року. У 2025 році вона скоротила видобуток алмазів на 10% – до 29,8 млн каратів, а цьогоріч прогнозує подальше падіння на 13–16%, до 25–26 млн каратів.

Компанія скорочує витрати

Раніше "Алроса" вже зменшила зарплати частині працівників на 10%, перевела деяких співробітників на неповний робочий день та призупинила роботу окремих родовищ.

У червні компанія також вирішила законсервувати гірничі роботи на підприємстві "Севералмаз", яке забезпечує близько 10% видобутку алмазів у росії.

Мариничев не виключив, що компанії доведеться запровадити додаткові заходи економії, якщо нинішніх скорочень виявиться недостатньо.

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