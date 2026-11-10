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Техніка

Один із найбільших виробників алмазів у світі зупиняє видобуток у росії через мільярдні збитки

Київ • УНН

 • 40 перегляди

«Алроса» призупинила роботу найменш рентабельних родовищ через збиток у 9,5 млрд рублів. Видобуток компанії може впасти до 25–26 млн каратів.

Один із найбільших виробників алмазів у світі зупиняє видобуток у росії через мільярдні збитки

російська алмазодобувна компанія "Алроса" призупинила видобуток на низці родовищ через фінансові труднощі та необхідність скорочення витрат. Під обмеження потрапили й родовища дочірньої компанії "Алмази Анабара", яка є найбільшим у світі підприємством із видобутку розсипних алмазів. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на гендиректора "Алроси" Павла Мариничева, пише УНН.

Деталі

За словами керівника компанії, видобуток зупинили насамперед на найменш рентабельних родовищах. "Алмази Анабара" забезпечують близько 11% загального видобутку групи.

Ми призупинили видобуток на найменш рентабельних наших родовищах. Ми оптимізуємо свої витрати

– заявив Мариничев.

Мільярдні збитки та падіння видобутку

У 2026 році "Алроса" вперше за 6 років стала збитковою. За підсумками першого півріччя компанія зафіксувала збиток у 9,5 млрд рублів.

Її виручка скоротилася на 33%, а показник EBITDA впав на 61% – до 14,3 млрд рублів. Від'ємний вільний грошовий потік за останні 12 місяців становив 33,2 млрд рублів.

Компанія перебуває під західними санкціями з 2022 року. У 2025 році вона скоротила видобуток алмазів на 10% – до 29,8 млн каратів, а цьогоріч прогнозує подальше падіння на 13–16%, до 25–26 млн каратів.

Компанія скорочує витрати

Раніше "Алроса" вже зменшила зарплати частині працівників на 10%, перевела деяких співробітників на неповний робочий день та призупинила роботу окремих родовищ.

У червні компанія також вирішила законсервувати гірничі роботи на підприємстві "Севералмаз", яке забезпечує близько 10% видобутку алмазів у росії.

Мариничев не виключив, що компанії доведеться запровадити додаткові заходи економії, якщо нинішніх скорочень виявиться недостатньо.

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Степан Гафтко

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