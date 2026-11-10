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Один из крупнейших производителей алмазов в мире останавливает добычу в России из-за миллиардных убытков

Киев • УНН

 • 340 просмотра

«Алроса» приостановила работу наименее рентабельных месторождений из-за убытка в 9,5 млрд рублей. Добыча компании может упасть до 25–26 млн каратов.

Один из крупнейших производителей алмазов в мире останавливает добычу в России из-за миллиардных убытков

Российская алмазодобывающая компания «Алроса» приостановила добычу на ряде месторождений из-за финансовых трудностей и необходимости сокращения расходов. Ограничения коснулись и месторождений дочерней компании «Алмазы Анабара», которая является крупнейшим в мире предприятием по добыче россыпных алмазов. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на гендиректора «Алросы» Павла Марынничева, пишет УНН.

Детали

По словам руководителя компании, добычу остановили прежде всего на наименее рентабельных месторождениях. «Алмазы Анабара» обеспечивают около 11% общей добычи группы.

Мы приостановили добычу на наименее рентабельных наших месторождениях. Мы оптимизируем свои расходы

— заявил Марынничев.

Миллиардные убытки и падение добычи

В 2026 году «Алроса» впервые за 6 лет стала убыточной. По итогам первого полугодия компания зафиксировала убыток в размере 9,5 млрд рублей.

Её выручка сократилась на 33%, а показатель EBITDA упал на 61% — до 14,3 млрд рублей. Отрицательный свободный денежный поток за последние 12 месяцев составил 33,2 млрд рублей.

Компания находится под западными санкциями с 2022 года. В 2025 году она сократила добычу алмазов на 10% — до 29,8 млн карат, а в этом году прогнозирует дальнейшее падение на 13–16%, до 25–26 млн карат.

Компания сокращает расходы

Ранее «Алроса» уже снизила зарплаты части работников на 10%, перевела некоторых сотрудников на неполный рабочий день и приостановила работу отдельных месторождений.

В июне компания также решила законсервировать горные работы на предприятии «Севералмаз», которое обеспечивает около 10% добычи алмазов в России.

Марынничев не исключил, что компании придётся принять дополнительные меры экономии, если нынешних сокращений окажется недостаточно.

Экономика рф теряет темпы: производство падает, регионы становятся дотационными02.11.26, 11:38 • 5984 просмотра

Степан Гафтко

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