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Переговоры рф, США и Украины планируют в Абу-Даби в первой половине ноября - кремль

Киев • УНН

 • 7972 просмотра

кремль заявил, что переговоры россии, Украины и США планируют провести в Абу-Даби в первой половине ноября. Обсудят вопросы безопасности.

Переговоры рф, США и Украины планируют в Абу-Даби в первой половине ноября - кремль
фото иллюстративное

россия утверждает, что трехсторонние переговоры россии, Украины и США запланированы в Абу-Даби в первой половине ноября. Такое заявление, распространенное российскими СМИ, 23 октября сделал пресс-секретарь кремля дмитрий песков, пишет УНН.

Детали

По словам пресс-секретаря кремля, "переговоры в Абу-Даби запланированы на первую половину ноября, они пройдут в трехстороннем формате".

Темой он назвал "вопросы безопасности для двух стран: для россии и Украины, уже после того, как будет достигнут выход на мирное урегулирование". "Это одна из очень важных составляющих частей мирного урегулирования. Без нее комплексное решение невозможно", — заявил песков.

По его словам, целесообразность участия спецпосланника от ЕС в переговорах по Украине зависит от позиции, которую займет Брюссель.

россия поддерживает трёхстороннюю встречу с США и Украиной: Зеленский назвал возможные сроки переговоров21.10.26, 22:04 • 11591 просмотр

Юлия Шрамко

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