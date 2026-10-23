Переговоры рф, США и Украины планируют в Абу-Даби в первой половине ноября - кремль

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россия утверждает, что трехсторонние переговоры россии, Украины и США запланированы в Абу-Даби в первой половине ноября. Такое заявление, распространенное российскими СМИ, 23 октября сделал пресс-секретарь кремля дмитрий песков, пишет УНН.

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По словам пресс-секретаря кремля, "переговоры в Абу-Даби запланированы на первую половину ноября, они пройдут в трехстороннем формате".

Темой он назвал "вопросы безопасности для двух стран: для россии и Украины, уже после того, как будет достигнут выход на мирное урегулирование". "Это одна из очень важных составляющих частей мирного урегулирования. Без нее комплексное решение невозможно", — заявил песков.

По его словам, целесообразность участия спецпосланника от ЕС в переговорах по Украине зависит от позиции, которую займет Брюссель.

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