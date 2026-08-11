После атаки россиян на Запорожье количество пострадавших возросло до 9

Количество пострадавших в результате российской атаки на Запорожье в ночь на 11 августа возросло до девяти человек. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Фёдоров, пишет УНН.

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По его словам, российские войска атаковали промышленные объекты и инфраструктуру города. В результате ударов повреждены гаражный кооператив и нежилые здания.

Уже известно о 9 пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. россияне атаковали промышленные объекты и инфраструктуру. Повреждены гаражный кооператив и нежилые здания. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь - сообщил Фёдоров.

Глава ОВА также опубликовал видео с места атаки, на котором виден пожар после одного из попаданий. Ранее сообщалось, что россияне атаковали Запорожье ракетами и управляемыми авиабомбами.

После атаки россиян на Запорожье в городе двое раненых