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После атаки россиян на Запорожье количество пострадавших возросло до 9

Киев • УНН

 • 626 просмотра

В результате российской атаки на Запорожье количество пострадавших возросло до 9. Повреждены промышленные объекты, инфраструктура, гаражный кооператив и нежилые здания.

После атаки россиян на Запорожье количество пострадавших возросло до 9

Количество пострадавших в результате российской атаки на Запорожье в ночь на 11 августа возросло до девяти человек. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Фёдоров, пишет УНН.

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По его словам, российские войска атаковали промышленные объекты и инфраструктуру города. В результате ударов повреждены гаражный кооператив и нежилые здания.

Уже известно о 9 пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. россияне атаковали промышленные объекты и инфраструктуру. Повреждены гаражный кооператив и нежилые здания. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь

- сообщил Фёдоров.

Глава ОВА также опубликовал видео с места атаки, на котором виден пожар после одного из попаданий. Ранее сообщалось, что россияне атаковали Запорожье ракетами и управляемыми авиабомбами.

После атаки россиян на Запорожье в городе двое раненых11.08.26, 01:20 • 878 просмотров

Степан Гафтко

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