После атаки россиян на Запорожье в городе двое раненых

российские войска нанесли комбинированный удар по Запорожью ракетами и управляемыми авиабомбами, в результате атаки два человека получили ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Фёдоров, пишет УНН.

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По меньшей мере два человека получили ранения в результате массированной атаки на Запорожье. российские ракеты и авиабомбы ударили по областному центру. Ранения получили два человека. Информация о последствиях атаки продолжает поступать - сообщил Фёдоров.

Ранее глава ОВА сообщал, что в результате ударов в городе повреждены дома и нежилые здания, имеются перебои с электроснабжением и пожары. На местах работают экстренные службы.

По состоянию на 01:15 в Запорожье объявили отбой воздушной тревоги.

рф нанесла по Запорожью удар ракетами и КАБами, повреждены дома и возникли пожары