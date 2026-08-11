После атаки россиян на Запорожье в городе двое раненых
Киев • УНН
Российские войска нанесли комбинированный удар по Запорожью ракетами и авиабомбами, в результате чего два человека получили ранения. Повреждены дома, есть обесточенные участки и пожары, работают экстренные службы.
российские войска нанесли комбинированный удар по Запорожью ракетами и управляемыми авиабомбами, в результате атаки два человека получили ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Фёдоров, пишет УНН.
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По меньшей мере два человека получили ранения в результате массированной атаки на Запорожье. российские ракеты и авиабомбы ударили по областному центру. Ранения получили два человека. Информация о последствиях атаки продолжает поступать
Ранее глава ОВА сообщал, что в результате ударов в городе повреждены дома и нежилые здания, имеются перебои с электроснабжением и пожары. На местах работают экстренные службы.
По состоянию на 01:15 в Запорожье объявили отбой воздушной тревоги.
рф нанесла по Запорожью удар ракетами и КАБами, повреждены дома и возникли пожары11.08.26, 01:08 • 832 просмотра