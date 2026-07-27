"Мне не нужно выяснять, кто прав, а кто нет" - Зеленский о конфликте Сырского и Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Sky News прокомментировал кадровые изменения после конфликта между бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, во время войны у него нет времени выяснять, кто из них прав, поскольку главным приоритетом остаются военные и оборона страны, передает УНН.

Детали

Как сообщает Sky News, интервью с президентом состоялось в Мариинском дворце накануне его зарубежной поездки в страны-союзники. В материале отмечается, что после ухудшения отношений между министром обороны и Главнокомандующим ВСУ Зеленский принял решение уволить их обоих.

"Столкнувшись с ухудшением отношений между министром обороны и главнокомандующим вооруженных сил, он сделал необычный шаг, уволив их обоих. Он считает, что это на благо нации. Война "не ради одного человека", пишет издание.

Президент заявил, что уважает и Михаила Федорова, и Александра Сырского. В то же время он подчеркнул, что операции по нанесению глубоких ударов по территории России являются результатом совместной работы.

Также во время интервью журналист спросил Владимира Зеленского, готов ли он повторно назначить Михаила Федорова на должность, как того требуют участники протестов. По словам издания, Президент Украины прямо на этот вопрос не ответил, но объяснил, что не может позволить внутренним разногласиям влиять на военную стратегию.

"Похоже, что дело дошло до того, что сам Президент был посредником между двумя мужчинами и их ведомствами", пишет издание.

"У меня нет времени на переговоры", – ответил Президент.

А также добавил: "Послушайте, у меня нет времени сначала выслушать одну сторону, а потом другую, потому что две стороны не готовы встречаться ежедневно". "И мне не нужно выяснять, кто прав, а кто нет", - указал Зеленский.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что для него стало неожиданностью узнать о конфликте с экс-министром обороны Михаилом Федоровым. Он назвал их отношения рабочими и призвал не политизировать войну.