Зеленский назвал главные потребности украинской армии и рассказал о ситуации на фронте
Киев • УНН
Президент Украины провел совещания с командующими ВСУ, где обсудили ситуацию на Сумском, Харьковском, Луганском и Донецком направлениях. Главными приоритетами определены ПВО и производство беспилотников.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания с командующим Объединенных сил ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ Олегом Апостолом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал президента.
Детали
По словам Зеленского, во время встречи генерал-майор Михаил Драпатый доложил о ситуации на соответствующих направлениях в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
Благодарен всем нашим подразделениям, которые результативно уничтожают оккупанта и не допускают выполнения поставленных перед российской армией задач
Отдельно обсудили выполнение договоренностей с международными партнерами и обеспечение поставок, необходимых для обороны Украины. Зеленский подчеркнул, что главными приоритетами остаются противовоздушная оборона и полное выполнение контрактов на производство всех типов беспилотников.
Также во время совещаний речь шла об Александровском направлении и активных действиях украинских Десантно-штурмовых войск.
Ценю объективную оценку ситуации, детальный разбор ключевых потребностей корпусов и бригад на направлениях, предложения по проблемным вопросам и восполнению дефицитов в поставках. Не должны терять ни одного дня для защиты независимости Украины, наших позиций и людей
Напомним
Несколько ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после консультаций с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским будут выработаны решения по армии.