Зеленский провел специальную Ставку - впервые были производители оружия и командиры корпусов

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное заседание Ставки, на котором впервые были собраны производители оружия и командиры корпусов. На встрече договорились, что будет запущен регулярный формат такого общения между корпусами, производителями и правительственными структурами при координации Министерства обороны и СНБО. Во вторник планируется еще одна такая встреча с другими командирами корпусов. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Сегодня по итогам нескольких дней общения с командирами наших корпусов, выполняющих важнейшие боевые задачи, провел специальную встречу Ставки. Впервые состоялось прямое, непосредственное общение основных наших производителей оружия и оборудования с командирами корпусов, которые реально используют продукцию, министерствами обороны Украины и финансов, а также основными специальными службами нашего государства

В Ставке приняли участие командующий ДШВ ВСУ, командиры 10-го, 11-го, 19-го армейских корпусов, «Хартии» и «Азова» и представители цвета нового украинского оборонного сектора.

Большинство вопросов абсолютно практические – касательно реальных боевых потребностей, задержек в обеспечении, нерешенных вопросов в закупках, необходимого дополнительного финансирования и контрактов на поставку: дроны всех типов и НРК, дальнобойные снаряды для артиллерии, которые нужны фактически на каждом направлении интенсивных боевых действий, другое оборудование. Договорились, что будет запущен регулярный формат именно такого общения между корпусами, производителями и правительственными структурами при координации Министерства обороны и СНБО

Он добавил, что отдельно обсудили конкретные показатели дефектов продукции, которые были выявлены на уровне применения в боевых подразделениях. По словам Президента, важно, чтобы производители слышали такие отзывы и оперативно исправляли то, что необходимо.

На завтра назначил встречи еще с другими командирами корпусов: отзыв должен быть от всей нашей корпусной системы Сил обороны Украины. Продолжу определять, какие коррективы в стратегию обороны Украины следует внести и какие приоритеты в производстве и поставках в войска должны быть реализованы как можно скорее. Много вопросов по ПВО и, соответственно, задач для системы МИД Украины и в целом нашей дипломатии. Благодарен всем сегодня за откровенность, искренность и содержательность. Украина должна войти в август максимально усиленной и подготовиться к различным вариантам событий и поведения россии осенью