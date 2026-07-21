Зеленский сегодня провел встречу с Федоровым - ОП

В Офисе Президента сообщили, что Владимир Зеленский сегодня провел встречу с Михаилом Федоровым, передает УНН.

Да, Михаил приходил - сообщил советник Президента Украины Дмитрий Литвин на вопрос журналистов, встречался ли Глава государства с Федоровым.

Подробностей встречи советник Главы государства не привел.

Добавим

Ранее Литвин в соцсети Х сообщил, что "завершилась одна почти решающая встреча у Президента, сейчас идет еще одна — уже фактически решающая".

Он также отметил, что после принятия решений сразу будет официальная коммуникация.

Зеленский, вероятно, выберет Драпатого преемником Сырского, но решение еще не принято - СМИ

Напомним

В Украине продолжаются протесты из-за отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Активисты требуют не только вернуть Федорова в Минобороны, но и заменить Главкома ВСУ.

СМИ ранее сообщали, что отставка Александра Сырского с должности Главкома ожидается в ближайшие дни, а в ОП обсуждают вероятных кандидатов.