Зеленский сегодня провел встречу с Федоровым - ОП
Киев • УНН
Владимир Зеленский встретился с Михаилом Федоровым. Подробности встречи на данный момент неизвестны.
В Офисе Президента сообщили, что Владимир Зеленский сегодня провел встречу с Михаилом Федоровым, передает УНН.
Да, Михаил приходил
Подробностей встречи советник Главы государства не привел.
Добавим
Ранее Литвин в соцсети Х сообщил, что "завершилась одна почти решающая встреча у Президента, сейчас идет еще одна — уже фактически решающая".
Он также отметил, что после принятия решений сразу будет официальная коммуникация.
Зеленский, вероятно, выберет Драпатого преемником Сырского, но решение еще не принято - СМИ20.07.26, 20:31 • 7482 просмотра
Напомним
В Украине продолжаются протесты из-за отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Активисты требуют не только вернуть Федорова в Минобороны, но и заменить Главкома ВСУ.
СМИ ранее сообщали, что отставка Александра Сырского с должности Главкома ожидается в ближайшие дни, а в ОП обсуждают вероятных кандидатов.