Сырский посетил Константиновское направление: сообщил о контрдиверсионных мероприятиях в Константиновке, где оккупанты накопили до 145 человек
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку на Константиновское направление. Он сообщил, что в Константиновке Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия, а враг понёс потери 21 человек убитыми за сутки.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что совершил рабочую поездку на одно из самых горячих константиновских направлений на фронте, и сообщил, что в Константиновке, где российские оккупанты накопили до 145 человек, Силы обороны продолжают контрдиверсионные мероприятия, пишет УНН.
Детали
"Очередная рабочая поездка – в район ведения боевых действий на Константиновском направлении. Заслушал доклады руководящего состава 19-го армейского корпуса, командиров боевых бригад и подразделений об оперативной обстановке и состоянии дел по всем видам обеспечения. Главный акцент – на наращивании применения беспилотных систем всех типов, чтобы усилить огневое воздействие на противника и уменьшить риски для жизни личного состава. Наша оборона остается активной. Дроны обязательно идут первыми – и для выявления противника, и для его поражения", - указал Сырский в соцсетях в понедельник.
Главком сообщил, что "ознакомился с деталями текущей ситуации в Константиновке. Обсудили с командирами потенциальные новые вызовы и возможные варианты противодействия им".
"Константиновское направление остается одним из самых горячих по всей протяженности линии фронта. В среднем ежесуточно противник совершает здесь до 20 атак, не прекращает попыток инфильтроваться вглубь города", - отметил Сырский.
"По данным разведки, в Константиновке российские оккупанты накопили до 145 человек. Подразделения Сил обороны продолжают в городе контрдиверсионные мероприятия. Для выявления и уничтожения вражеской пехоты и огневых позиций наши воины проводят поисково-ударные действия, массированно применяют FPV-дроны, сбросы с БпЛА. Захватчики несут значительные потери. Так, только за сутки 18 июля потери врага в городе составили 21 человек убитыми, 6 – ранеными. Было поражено 6 укрытий", - сообщил Главком.
По его словам, "перед украинскими защитниками стоит задача защиты Константиновки и максимального поражения оккупантов, и мы ее выполняем".
"Хочу отметить высокий уровень профессионализма командиров, мужество и стойкость защитников украинского города. Благодарю за боевую работу! Борьба продолжается. Слава Украине!" - подчеркнул он.
Сырский: рф теряет более 400 солдат за 1 кв. км на Донетчине14.07.26, 10:35 • 3184 просмотра