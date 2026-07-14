Сырский: рф теряет более 400 солдат за 1 кв. км на Донетчине

Потери рф на Донетчине за захват 1 квадратного километра территории составляют более 400 солдат, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во вторник в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Украинские воины прилагают все усилия, чтобы сделать каждый шаг врага максимально дорогим и изнурительным для него. Поэтому, к примеру, в Донецкой области российская армия теряет более 400 солдат, чтобы захватить 1 квадратный километр территории - написал Сырский.

Главком подчеркнул, что "должны перехватывать стратегическую инициативу, поэтому наша оборона – активная".

"Кроме того, для снижения наступательного потенциала противника и ограничения его возможностей наносить массированные ракетно-авиационные удары, Силы обороны Украины осуществляют поражение объектов российского военно-промышленного комплекса на дистанциях до 2 тыс. км. Также в рамках Middle Strike уничтожаем логистическую сеть россиян на расстоянии до 200-300 км от линии фронта. Это тоже должно сказаться на поле боя", - указал Сырский.

Эти цифры он, как сообщил, озвучил во время встречи с командующим Специальной миссии НАТО по безопасности и подготовке для Украины – командующим Группы содействия безопасности–Украина генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом, где проинформировал американского коллегу об оперативной ситуации в районе боевых действий.

В то же время во время разговора Главком обозначил критические потребности Вооруженных Сил, прежде всего – в средствах противовоздушной обороны.

"Мы высоко ценим настойчивые усилия партнеров в поиске возможностей оперативно обеспечивать наши запросы по вооружению и боеприпасам, в частности для пополнения запаса зенитных ракет. Весьма обнадеживающим является заявление Президента США на саммите НАТО о предоставлении Украине лицензии на производство ракет Patriot. В сочетании с реализацией Перечня приоритетных требований Украины (PURL) оба подхода обеспечивают краткосрочную и долгосрочную поддержку, необходимую для укрепления боевых возможностей Вооруженных Сил Украины, что является эффективным инструментом сдерживания врага и побуждения его к конструктивному диалогу", - отметил Сырский.

Россия за сутки потеряла 1120 военных и 46 артсистем – Генштаб ВСУ

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что после поражения Омского НПЗ не осталось ни одного российского нефтеперерабатывающего завода, до которого не могло бы добраться украинское оружие. Модернизированные дальнобойные дроны FP-1 производства украинской компании Fire Point уже способны поражать цели на расстоянии почти 2,5 тыс. км.

Кроме того, советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что этим летом интенсивность ударов вглубь россии будет только возрастать благодаря массовому применению дальнобойных дронов и ракет Flamingo. По его словам, именно системные удары по нефтеперерабатывающей, военной и логистической инфраструктуре лишают россию преимущества "глубокого тыла" и существенно истощают ее военный потенциал.