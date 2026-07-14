Сырский: рф теряет более 400 солдат за 1 кв. км на Донетчине

$44.670.1851.050.19
ukenru
08:13 • 458 просмотра
МИД подтвердил ранение двух украинцев в результате иранских ударов по танкерам
07:30 • 4726 просмотра
ЕС открывает еще один переговорный кластер по вступлению Украины
14 июля, 00:55 • 20367 просмотра
Иранские ракеты попали в два танкера ОАЭ в Ормузском проливе, есть погибший и раненые украинцы
13 июля, 20:28 • 43813 просмотра
Более 25 стран готовы развернуть войска в Украине после прекращения огня - Стармер
13 июля, 17:13 • 41521 просмотра
Зеленский ожидает, что в течение 12 месяцев FREYJA осуществит перехват баллистики
13 июля, 15:18 • 47090 просмотра
Девять европейских стран официально присоединились к Антибаллистической коалиции
Эксклюзив
13 июля, 12:49 • 49504 просмотра
Кому ждать новых возможностей, а кому избегать рисков: гороскоп на неделю 13–19 июля
Эксклюзив
13 июля, 12:01 • 42751 просмотра
Подготовка к зиме и вызовы войны могут стать главными причинами кадровых изменений в правительстве
13 июля, 11:48 • 55861 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента
13 июля, 10:56 • 27408 просмотра
Зеленский подтвердил задержание экс-командира 155-й бригады и еще 9 подозреваемых по делу об убийстве двух братьев в Киевской областиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
3.8м/с
56%
745мм
Популярные новости
Рубио заявил, что США не позволят Ирану ввести сборы за проход через Ормузский пролив13 июля, 22:36 • 16659 просмотра
Украина сформировала эскадрилью дронов-бомбардировщиков «Горыныч» для ударов по защищенным целям РФ - Defense ExpressPhoto14 июля, 01:35 • 7284 просмотра
Вспышка паразитарной инфекции циклоспориоза охватила 31 штат США, число случаев быстро растет14 июля, 02:16 • 7600 просмотра
Ночная российская атака на Киев вызвала пожары и повреждения в двух районахPhoto04:29 • 10096 просмотра
Оккупанты демонтируют трансформаторы с насосных станций Северо-Крымского канала – "АТЕШ"04:58 • 19924 просмотра
публикации
Как перенести данные с iPhone на Android: пошаговая инструкция13 июля, 13:43 • 43806 просмотра
Как отличить натуральную красную икру от подделки - простые способы проверкиPhoto13 июля, 13:28 • 62071 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента13 июля, 11:48 • 55861 просмотра
Новый подход к налогообложению лизинга самолетов может уничтожить украинскую гражданскую авиациюPhoto13 июля, 10:24 • 49444 просмотра
На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времениPhoto
Эксклюзив
12 июля, 11:35 • 88853 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Марко Рубио
Линдси Грэм
Владислав Косиняк-Камыш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Франция
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 86262 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 122625 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 121079 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 110092 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 187363 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Кх-59
Золото
Техника

Сырский: рф теряет более 400 солдат за 1 кв. км на Донетчине

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская армия теряет более 400 солдат за захват 1 квадратного километра на Донетчине. Он подчеркнул активную оборону и поражение объектов рф на расстоянии до 2 тыс. км.

Сырский: рф теряет более 400 солдат за 1 кв. км на Донетчине

Потери рф на Донетчине за захват 1 квадратного километра территории составляют более 400 солдат, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во вторник в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Украинские воины прилагают все усилия, чтобы сделать каждый шаг врага максимально дорогим и изнурительным для него. Поэтому, к примеру, в Донецкой области российская армия теряет более 400 солдат, чтобы захватить 1 квадратный километр территории

- написал Сырский.

Главком подчеркнул, что "должны перехватывать стратегическую инициативу, поэтому наша оборона – активная".

"Кроме того, для снижения наступательного потенциала противника и ограничения его возможностей наносить массированные ракетно-авиационные удары, Силы обороны Украины осуществляют поражение объектов российского военно-промышленного комплекса на дистанциях до 2 тыс. км. Также в рамках Middle Strike уничтожаем логистическую сеть россиян на расстоянии до 200-300 км от линии фронта. Это тоже должно сказаться на поле боя", - указал Сырский.

Эти цифры он, как сообщил, озвучил во время встречи с командующим Специальной миссии НАТО по безопасности и подготовке для Украины – командующим Группы содействия безопасности–Украина генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом, где проинформировал американского коллегу об оперативной ситуации в районе боевых действий.

В то же время во время разговора Главком обозначил критические потребности Вооруженных Сил, прежде всего – в средствах противовоздушной обороны.

"Мы высоко ценим настойчивые усилия партнеров в поиске возможностей оперативно обеспечивать наши запросы по вооружению и боеприпасам, в частности для пополнения запаса зенитных ракет. Весьма обнадеживающим является заявление Президента США на саммите НАТО о предоставлении Украине лицензии на производство ракет Patriot. В сочетании с реализацией Перечня приоритетных требований Украины (PURL) оба подхода обеспечивают краткосрочную и долгосрочную поддержку, необходимую для укрепления боевых возможностей Вооруженных Сил Украины, что является эффективным инструментом сдерживания врага и побуждения его к конструктивному диалогу", - отметил Сырский.

Россия за сутки потеряла 1120 военных и 46 артсистем – Генштаб ВСУ14.07.26, 07:03 • 2988 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что после поражения Омского НПЗ не осталось ни одного российского нефтеперерабатывающего завода, до которого не могло бы добраться украинское оружие. Модернизированные дальнобойные дроны FP-1 производства украинской компании Fire Point уже способны поражать цели на расстоянии почти 2,5 тыс. км.

Кроме того, советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что этим летом интенсивность ударов вглубь россии будет только возрастать благодаря массовому применению дальнобойных дронов и ракет Flamingo. По его словам, именно системные удары по нефтеперерабатывающей, военной и логистической инфраструктуре лишают россию преимущества "глубокого тыла" и существенно истощают ее военный потенциал.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Донецкая область
НАТО
MIM-104 Patriot
Александр Сырский
Соединённые Штаты