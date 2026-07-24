"Пусть каждое решение приближает Украину к миру" - Сырский передал полномочия Главнокомандующего ВСУ Драпатому
Киев • УНН
Александр Сырский официально передал полномочия Главнокомандующего ВСУ генерал-майору Михаилу Драпатому. Он пожелал новому руководству мудрых решений и приближения Украины к миру.
Александр Сырский сообщил, что официально передал полномочия Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-майору Михаилу Драпатому и пожелал, чтобы каждое решение приближало Украину к миру, передает УНН.
Состоялась церемония передачи полномочий. Исполняющий обязанности Министра обороны Украины Евгений Хмара представил руководящему составу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины нового Главнокомандующего ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого и нового начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Игоря Скибюка. Во время церемонии официально передал полномочия Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-майору Михаилу Драпатому
Он добавил, что впереди — новый этап и пожелал новому военному руководству сил, выдержки, мудрых решений, единства с войском и побед.
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Напомним
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