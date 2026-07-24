"Пусть каждое решение приближает Украину к миру" - Сырский передал полномочия Главнокомандующего ВСУ Драпатому

$44.810.0451.060.01
ukenru
16:55 • 3738 просмотра
На месте российского ракетного удара под Киевом завершили аварийно-спасательные работы
14:41 • 12837 просмотра
В Словакии задержали экс-главу Федерации футбола Украины Павелко, Офис Генпрокурора начал процедуру экстрадиции
13:49 • 17379 просмотра
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне во вторник - СМИ
24 июля, 12:59 • 22418 просмотра
рф делает с Черным морем и продбезопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом - Сибига
24 июля, 12:06 • 24420 просмотра
Удар по полигону в Киевской области: известно о 10 погибших и около сотни раненых
Эксклюзив
24 июля, 08:18 • 26969 просмотра
Склады и места скопления врага: эксперт объяснил потребность военных в ракетах малой дальности
24 июля, 08:15 • 43629 просмотра
Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в российском кирове и не толькоVideo
24 июля, 07:41 • 30398 просмотра
Китай получает от россии боевой опыт и технологии для войны с Тайванем - The Economist
24 июля, 06:35 • 29588 просмотра
Зеленский планирует визит в США 28 июля, в работе встреча с Трампом - СМИ
24 июля, 05:42 • 28735 просмотра
Зеленский рассказал, когда наступил переломный момент в отношениях с Трампом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1м/с
60%
744мм
Популярные новости
На Донетчине оккупанты расстреляли взятого в плен украинского военного, начато расследование - прокуратура24 июля, 09:38 • 3876 просмотра
Врача в Киеве приговорили к 2 годам лишения свободы за смерть роженицы, двое детей которой остались сиротами24 июля, 10:27 • 3732 просмотра
Баллистическая атака рф на Киевщину: в ОВА подтвердили, что предварительно удар нанесён по полигону, где проходили мероприятия24 июля, 11:30 • 5884 просмотра
Игнат напомнил о запрете массовых мероприятий в Вооруженных силах из-за ситуации с безопасностью24 июля, 12:24 • 16497 просмотра
Интервью Зеленского блогерше Лори Лумер - Офис Президента поблагодарил Трампа24 июля, 12:42 • 15768 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 52609 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 54340 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 67674 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 121991 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 113435 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Блогеры
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Китай
Италия
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 50306 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 54175 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 89643 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 79066 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 89152 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Еврофайтер Тайфун
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
P-800 Oniks

"Пусть каждое решение приближает Украину к миру" - Сырский передал полномочия Главнокомандующего ВСУ Драпатому

Киев • УНН

 • 1662 просмотра

Александр Сырский официально передал полномочия Главнокомандующего ВСУ генерал-майору Михаилу Драпатому. Он пожелал новому руководству мудрых решений и приближения Украины к миру.

"Пусть каждое решение приближает Украину к миру" - Сырский передал полномочия Главнокомандующего ВСУ Драпатому

Александр Сырский сообщил, что официально передал полномочия Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-майору Михаилу Драпатому и пожелал, чтобы каждое решение приближало Украину к миру, передает УНН.

Состоялась церемония передачи полномочий. Исполняющий обязанности Министра обороны Украины Евгений Хмара представил руководящему составу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины нового Главнокомандующего ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого и нового начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Игоря Скибюка. Во время церемонии  официально передал полномочия Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-майору Михаилу Драпатому 

- сообщил Сырский.

Он добавил, что впереди — новый этап и пожелал новому военному руководству сил, выдержки, мудрых решений, единства с войском и побед.

Пусть каждое решение приближает Украину к миру, а каждый приказ бережет жизни наших воинов и наносит сокрушительные потери врагу 

- резюмировал Сырский.

ПВО, дроны и устранение лишней бюрократии — Драпатый назвал приоритеты на посту Главнокомандующего ВСУ24.07.26, 19:47 • 1444 просмотра

Напомним

Михаил Драпатый сообщил о начале выполнения обязанностей Главнокомандующего ВСУ. Начальником Генштаба назначен генерал-майор Игорь Скибюк. 

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Украина