Выбирать Главнокомандующего ВСУ нужно не картонками – Берлинская

Александр Сырский и Мария Берлинская

Украина остается демократическим государством даже во время полномасштабной войны, и граждане имеют право выходить на мирные акции протеста и открыто критиковать государственные решения. Однако существует принципиальная граница между правом на протест и попытками определять кадровую политику в армии через общественное давление, особенно когда речь идет о должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Такое мнение высказала руководитель проекта технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины Victory Drones, основательница ОО "Центр поддержки аэроразведки" Мария Берлинская, пишет УНН.

"Граждане могут выходить с картонками и отстаивать свою позицию по Министру. Но не могут картонками выбирать, кто станет ГК (Главнокомандующим – ред.)", - написала Берлинская.

По ее словам, во время протестов против увольнения министра обороны Михаила Федорова уже звучит ряд фамилий, которые митингующие предлагают вместо нынешнего Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Якобы именно из-за конфликта между Сырским и Федоровым последний был уволен.

"Озвучивать свое видение президенту - ок. Требовать от президента назначить конкретного ГК, потому что так сказала улица - идиотизм и хаос. Кстати, российские боты сейчас тысячами включились в эту игру в интернете, косят под нас и раскачивают раскол на максимуме", - отметила Берлинская.

В то же время она предостерегла общество, особенно тех, кто не имеет отношения к армии и не воюет, от резкой критики военного командования. Ведь, по мнению Берлинской, это сыграет на руку врагу – российской федерации.

"Конечно, у нас демократическая страна и не может быть неприкасаемых. Однако в первую очередь на это имеют право те, кто служит своей стране. Но когда люди, которые за 12 лет не служили ни дня, начинают бросаться с унизительной грязью на боевых офицеров - это клиническое неуважение, очень нездоровая тенденция (…) Если мы будем их "распинать на площадях", завтра нас самих распнут. Только уже не фигурально, а буквально. Распнут уже российские офицеры, но скорее даже обычные солдаты. В оккупированном Киеве", - подчеркнула Берлинская.

Она добавила, что в работе Минобороны и Генерального штаба могут разобраться только люди с соответствующим образованием. Берлинская призвала не упрощать ситуацию и сводить ее к тому, что один хочет воевать дронами, а другой "на конях". Кроме того, по мнению волонтерки, не стоит забывать успешные исторические операции, которые были проведены нынешним главкомом Сырским.

"Есть ли за что критиковать Сырского? Конечно, как и каждого из нас. Он не идеален и не свят (…) Не буду перечислять все, легко гуглится. Часть этой критики релевантна, часть полный абсурд. Справедливости ради важно понимать, что каждый командир высокого уровня имеет свое кладбище. Каждый. На войне не бывает без потерь, как и без ошибок", - отметила Берлинская.

Волонтерка также подчеркнула, что имела конструктивный и позитивный опыт работы с нынешним руководством ВСУ. В частности, по ее словам, Сырский лично способствовал внедрению технологий в базовую общевойсковую подготовку, поддержал развитие подготовки на наземных роботизированных комплексах, а также способствовал увеличению подготовки операторов на FPV.

"Анализ и внедрение многих лучших технологических практик по войскам тоже часто шло через личный контроль ГК. Это буквально несколько примеров, их десятки. Вот такой безнадежно "устаревший" ГК, хочет воевать с тапками на конях, но поддерживает увеличение подготовки на дроны. Ну и то, что ГК не вылезает с фронта, смело ездит по передовой, встречается с бойцами, это тоже известный факт. Повторюсь, это все далеко не означает, что ГК идеален. Но чтобы видеть полную картину, надо озвучивать все. Как говорили у нас в селе: люби Боже правду", - подчеркнула Берлинская.

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