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Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с Федоровым был конфликт - Сырский

Киев • УНН

 • 1742 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что для него стало неожиданностью узнать о конфликте с экс-министром обороны Михаилом Федоровым. Он назвал их отношения рабочими и призвал не политизировать войну.

Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с Федоровым был конфликт - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признался, что для него было неожиданностью узнать о своем конфликте с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. Об этом Сырский написал в колонке для «Милитарный», передает УНН

Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт. Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями. Так и должно быть между двумя институциями во время большой войны. Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жестким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте фокусироваться не на личном, а на глобальном. На победе. Потому что есть мысль, важнее любых фамилий: Украина больше Федорова, Сырского и кого-либо из нас 

- написал Сырский. 

Он добавил, что Украина выстоит не потому, что в ней есть незаменимые люди, а потому, что в ней есть армия, институции и миллионы людей, которые делают свою работу.

Свести эту войну к противостоянию двух персон - самая большая услуга, которую мы можем оказать врагу. И это касается не только нас с господином Федоровым. Я вижу, как люди делятся на «лагерь Федорова» и «лагерь Сырского». Как только вопрос, связанный с войной или войском, политизируется, он упрощается до лозунга. А каждый из вопросов, о которых сейчас спорят в сети, - контракты, закупки, мобилизация - гораздо сложнее любого поста о нем. Лозунгами не принимаются решения, от которых зависят жизни людей. И вторая мысль, из которой вытекает все, что я скажу дальше: войну выигрывает реальная работа, а не публичная драма вокруг нее. Поэтому дальше будет не об отношениях, а о работе 

- добавил Сырский. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил конфликт между экс-министром обороны Михаилом Федоровым и Главкомом ВСУ Александром Сырским. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
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Владимир Зеленский
Украина