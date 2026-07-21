Буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство — Драпатый

Новоназначенный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый благодарит Президента Владимира Зеленского за доверие, министра обороны за поддержку, а Силы обороны за новый этап службы. Об этом он написал в Facebook, сообщает УНН.

По словам Драпатого, служение Украине всегда было для него честью, а во время войны за независимость оно означает абсолютную ответственность.

Благодарен главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому за последовательную работу по укреплению украинского войска. Я в нем вырос