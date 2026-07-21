Буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство — Драпатый
Киев • УНН
Вновь назначенный главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый выразил благодарность Президенту и министру обороны. Он пообещал работать ответственно и с уважением к защитникам государства.
Новоназначенный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый благодарит Президента Владимира Зеленского за доверие, министра обороны за поддержку, а Силы обороны за новый этап службы. Об этом он написал в Facebook, сообщает УНН.
Детали
По словам Драпатого, служение Украине всегда было для него честью, а во время войны за независимость оно означает абсолютную ответственность.
Благодарен главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому за последовательную работу по укреплению украинского войска. Я в нем вырос
Он пообещал, что на новой должности будет работать "ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство".
Напомним
Вечером во вторник, 21 июля, Президент Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.
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