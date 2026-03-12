Україна та Румунія підписали угоду про стратегічне партнерство - президент Дан

Україна та Румунія підписали декларацію про стратегічне партнерство, що має зміцнити співпрацю між країнами. Про це заявив Президент Румунії Нікушор Дан під час спілкування з медіа разом із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Румунський лідер подякував Україні за боротьбу проти російської агресії, наголосивши, що ця боротьба має значення для всієї Європи.

Дякую за візит до Румунії і особливо дякую вам і українському народу за вашу боротьбу, боротьбу за всю Європу, тобто і за Румунію. Сьогодні ми підписали декларацію про стратегічне партнерство, і це важливий момент у наших двосторонніх відносинах

За його словами, попри історичну недовіру між країнами, війна росії проти України стала моментом, який суттєво змінив відносини між Києвом і Бухарестом.

Не треба приховувати і не казати відверто, що історично існувала своєрідна недовіра між нашими країнами, але ця недовіра була усунута в момент, коли почалася війна у 2022 році. А сьогодні це момент, коли наші дві країни довірятимуть взаємно одна одній у тому, що робитимуть надалі