14:27 • 1144 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
13:11 • 5744 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
11:13 • 16751 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
09:02 • 33638 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
12 марта, 07:14 • 43909 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
11 марта, 19:47 • 53944 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 67550 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 58761 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
11 марта, 13:06 • 46113 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
11 марта, 12:47 • 45914 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
Меню
Украина и Румыния подписали соглашение о стратегическом партнерстве - президент Дан

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Владимир Зеленский и Никушор Дан заключили соглашение для укрепления безопасности и сотрудничества. Документ официально закрепляет преодоление исторического недоверия стран.

Украина и Румыния подписали соглашение о стратегическом партнерстве - президент Дан

Украина и Румыния подписали декларацию о стратегическом партнерстве, которая должна укрепить сотрудничество между странами. Об этом заявил Президент Румынии Никушор Дан во время общения с медиа вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Румынский лидер поблагодарил Украину за борьбу против российской агрессии, подчеркнув, что эта борьба имеет значение для всей Европы.

Спасибо за визит в Румынию и особенно спасибо вам и украинскому народу за вашу борьбу, борьбу за всю Европу, то есть и за Румынию. Сегодня мы подписали декларацию о стратегическом партнерстве, и это важный момент в наших двусторонних отношениях

- сказал Дан.

По его словам, несмотря на историческое недоверие между странами, война России против Украины стала моментом, который существенно изменил отношения между Киевом и Бухарестом.

Не надо скрывать и не говорить откровенно, что исторически существовало своеобразное недоверие между нашими странами, но это недоверие было устранено в момент, когда началась война в 2022 году. А сегодня это момент, когда наши две страны будут доверять взаимно друг другу в том, что будут делать в дальнейшем

- отметил президент Румынии.

Он добавил, что подписанный документ предусматривает углубление сотрудничества ради безопасности региона и граждан обоих государств.

Напомним

Президент Украины провел переговоры с Никушором Даном и Илие Боложаном.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Бухарест
Европа
Румыния
Владимир Зеленский
Украина
Киев