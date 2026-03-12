Украина и Румыния подписали соглашение о стратегическом партнерстве - президент Дан

Украина и Румыния подписали декларацию о стратегическом партнерстве, которая должна укрепить сотрудничество между странами. Об этом заявил Президент Румынии Никушор Дан во время общения с медиа вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Румынский лидер поблагодарил Украину за борьбу против российской агрессии, подчеркнув, что эта борьба имеет значение для всей Европы.

Спасибо за визит в Румынию и особенно спасибо вам и украинскому народу за вашу борьбу, борьбу за всю Европу, то есть и за Румынию. Сегодня мы подписали декларацию о стратегическом партнерстве, и это важный момент в наших двусторонних отношениях - сказал Дан.

По его словам, несмотря на историческое недоверие между странами, война России против Украины стала моментом, который существенно изменил отношения между Киевом и Бухарестом.

Не надо скрывать и не говорить откровенно, что исторически существовало своеобразное недоверие между нашими странами, но это недоверие было устранено в момент, когда началась война в 2022 году. А сегодня это момент, когда наши две страны будут доверять взаимно друг другу в том, что будут делать в дальнейшем - отметил президент Румынии.

Он добавил, что подписанный документ предусматривает углубление сотрудничества ради безопасности региона и граждан обоих государств.

Напомним

Президент Украины провел переговоры с Никушором Даном и Илие Боложаном.