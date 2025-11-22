Українці отримають 850 тисяч швидких тестів для скринінгу на гепатити В і С

Чергова поставка тест-систем для виявлення маркерів вірусних гепатитів В і С (ВГВ і ВГС), придбана Медичними закупівлями України (МЗУ) за кошти Державного бюджету України 2025 року, буде розподілена до регіонів до кінця листопада. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ), передає УНН.

Зокрема, йдеться про понад 445 тисяч швидких тестів на гепатит B і понад 413 тисяч – на гепатит C.

Зазначається, що з метою забезпечення доступу до тестування на вірусні гепатити B і C держава щороку централізовано закуповує тест-системи, які передаються до широкої мережі закладів охорони здоров’я по всій країні. Це дозволяє проводити скринінг у максимально наближених до пацієнта умовах.

Окрім того, скринінг на маркери гепатитів B і C входить до 13 пакетів Програми медичних гарантій, яка фінансується державним коштом. Тому кожен українець може отримати цю послугу безоплатно - повідомили у МОЗ.

Для цього достатньо звернутися до свого сімейного лікаря або до будь-якого закладу охорони здоров’я, який проводить тестування.

Тестування здійснюють як лікарі первинної ланки, так і вузькі спеціалісти: інфекціоністи, наркологи, фтизіатри та інші.

У відомстві нагадали, що важливо хоча б раз у житті пройти тестування на вірусні гепатити В і С.

Людина залишається у групі ризику доти, доки не знає свого гепатит-статусу, адже хвороба часто роками перебігає безсимптомно, водночас поступово уражаючи печінку. Своєчасне виявлення хвороби суттєво підвищує шанси на ефективне лікування та запобігання ускладненням - йдеться у дописі.

Щорічно варто тестуватися людям, які користується послугами стоматологічних, косметологічних чи татуювальних кабінетів або іншими медичними та немедичними процедурами, під час яких можливий контакт із кров’ю.

Гепатит – це вірусне захворювання печінки запального характеру. Існує 5 основних вірусів гепатиту: типи А, B, C, D, E. Вірусні гепатити небезпечні тим, що вони вони можуть призвести до розвитку серйозних ускладнень, викликати спалахи хвороби та значне поширення захворювання. Віруси гепатитів В і С провокують розвиток хронічної хвороби в сотень мільйонів людей по всьому світу та є найпоширенішою причиною цирозу та раку печінки.

В Україну доставлено 122 900 доз вакцини проти вірусного гепатиту B для безоплатної вакцинації дітей згідно з Календарем щеплень. Постачання здійснено у співпраці МОЗ, Gavi та ЮНІСЕФ.

