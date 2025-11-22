Українці отримають 850 тисяч швидких тестів для скринінгу на гепатити В і С

$42.150.06
48.520.22
ukenru
21:58 • 5642 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 15240 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 20256 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 22997 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 21953 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 26945 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 17071 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 17760 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 16944 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 36779 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
94%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Євробачення змінює правила голосування після скандалів навколо Ізраїлю – ЗМІ21 листопада, 16:10 • 4066 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 20026 перегляди
путін вперше прокоментував план Трампа щодо припинення війни в Україні21 листопада, 17:41 • 6906 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 19034 перегляди
Мерц та Трамп обговорили мирний план США щодо України21 листопада, 19:27 • 3650 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 19055 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 20038 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 26946 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 36779 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 35571 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 19055 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 32720 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 47041 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 49018 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 62503 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Опалення
Дипломатка
Fox News

Українці отримають 850 тисяч швидких тестів для скринінгу на гепатити В і С

Київ • УНН

 • 436 перегляди

Медичні закупівлі України придбали понад 850 тисяч швидких тестів на гепатити В і С, які будуть розподілені до регіонів до кінця листопада. Скринінг на маркери гепатитів В і С входить до 13 пакетів Програми медичних гарантій, що дозволяє українцям отримати цю послугу безоплатно.

Українці отримають 850 тисяч швидких тестів для скринінгу на гепатити В і С

Чергова поставка тест-систем для виявлення маркерів вірусних гепатитів В і С (ВГВ і ВГС), придбана Медичними закупівлями України (МЗУ) за кошти Державного бюджету України 2025 року, буде розподілена до регіонів до кінця листопада. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ), передає УНН.

Деталі

Зокрема, йдеться про понад 445 тисяч швидких тестів на гепатит B і понад 413 тисяч – на гепатит C.

Зазначається, що з метою забезпечення доступу до тестування на вірусні гепатити B і C держава щороку централізовано закуповує тест-системи, які передаються до широкої мережі закладів охорони здоров’я по всій країні. Це дозволяє проводити скринінг у максимально наближених до пацієнта умовах.

Окрім того, скринінг на маркери гепатитів B і C входить до 13 пакетів Програми медичних гарантій, яка фінансується державним коштом. Тому кожен українець може отримати цю послугу безоплатно

- повідомили у МОЗ.

Для цього достатньо звернутися до свого сімейного лікаря або до будь-якого закладу охорони здоров’я, який проводить тестування.

Кожна шоста інфекція не піддається лікуванню антибіотиками: поради МОЗ, як зупинити поширення стійких бактерій18.11.25, 09:40 • 2840 переглядiв

Тестування здійснюють як лікарі первинної ланки, так і вузькі спеціалісти: інфекціоністи, наркологи, фтизіатри та інші.

У відомстві нагадали, що важливо хоча б раз у житті пройти тестування на вірусні гепатити В і С. 

Людина залишається у групі ризику доти, доки не знає свого гепатит-статусу, адже хвороба часто роками перебігає безсимптомно, водночас поступово уражаючи печінку. Своєчасне виявлення хвороби суттєво підвищує шанси на ефективне лікування та запобігання ускладненням 

- йдеться у дописі.

Щорічно варто тестуватися людям, які користується послугами стоматологічних, косметологічних чи татуювальних кабінетів або іншими медичними та немедичними процедурами, під час яких можливий контакт із кров’ю.

Довідково

Гепатит – це вірусне захворювання печінки запального характеру. Існує 5 основних вірусів гепатиту: типи А, B, C, D, E. Вірусні гепатити небезпечні тим, що вони вони можуть призвести до розвитку серйозних ускладнень, викликати спалахи хвороби та значне поширення захворювання. Віруси гепатитів В і С провокують розвиток хронічної хвороби в сотень мільйонів людей по всьому світу та є найпоширенішою причиною цирозу та раку печінки. 

Нагадаємо

В Україну доставлено 122 900 доз вакцини проти вірусного гепатиту B для безоплатної вакцинації дітей згідно з Календарем щеплень. Постачання здійснено у співпраці МОЗ, Gavi та ЮНІСЕФ.

Дистанційка у школах, закриті кафе і заборона туристів: у селі на Закарпатті вводить жорсткий карантин через повторний спалах гепатиту А17.11.25, 14:34 • 7283 перегляди

Віта Зеленецька

Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я України
Державний бюджет
Карцинома
ЮНІСЕФ
Україна