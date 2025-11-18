Кожна шоста інфекція не піддається лікуванню антибіотиками: поради МОЗ, як зупинити поширення стійких бактерій
Київ • УНН
МОЗ інформує про те, що кожен може зробити, аби протидіяти антибіотикорезистентності. Це особливо небезпечно у час війни, адже суттєво збільшує навантаження на систему охорони здоров'я.
Протягом Всесвітнього тижня обізнаності про стійкість до протимікробних препаратів з 18 до 24 листопада МОЗ інформує про те, що кожен може зробити, аби протидіяти антибіотикорезистентності, пише УНН.
Антибіотики — це критично важливі ліки. Якщо їх пити про всяк випадок чи не за призначенням, вони втрачають силу, бо бактерії легко набувають стійкості до них. Їхня стійкість – це наша вразливість
Особливо небезпечна стійкість до протимікробних препаратів у час війни. Вона суттєво збільшує навантаження на систему охорони здоров'я. Серед головних причин розвитку антибіотикорезистентності – надмірне використання антибіотиків та недотримання призначеного лікарем курсу лікування.
Що може зробити кожен з нас:
- приймати протимікробні препарати лише за призначенням лікаря, у жодному разі не займатися самолікуванням;
- не використовувати антибіотики при вірусних інфекціях. Таку рекомендацію може дати лише лікар (після огляду та додаткових аналізів);
- проходити повний курс лікування згідно з призначенням лікаря, не пропускати прийом ліків, не переривати лікування, навіть якщо стало краще;
- не використовувати протимікробні препарати, які залишилися після курсу лікування;
- не ділитися протимікробними препаратами з друзями чи родичами і не «призначати» їм лікування;
- не пропускайте щеплення за календарем та рекомендовані вакцинації.
