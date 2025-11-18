Каждая шестая инфекция не поддается лечению антибиотиками: советы Минздрава, как остановить распространение устойчивых бактерий

В течение Всемирной недели осведомленности об устойчивости к противомикробным препаратам с 18 по 24 ноября Минздрав информирует о том, что каждый может сделать, чтобы противодействовать антибиотикорезистентности, пишет УНН.

Антибиотики — это критически важные лекарства. Если их пить на всякий случай или не по назначению, они теряют силу, потому что бактерии легко приобретают устойчивость к ним. Их устойчивость – это наша уязвимость - говорится в сообщении.

Особенно опасна устойчивость к противомикробным препаратам во время войны. Она существенно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. Среди главных причин развития антибиотикорезистентности – чрезмерное использование антибиотиков и несоблюдение назначенного врачом курса лечения.

Что может сделать каждый из нас:

принимать противомикробные препараты только по назначению врача, ни в коем случае не заниматься самолечением;

не использовать антибиотики при вирусных инфекциях. Такую рекомендацию может дать только врач (после осмотра и дополнительных анализов);

проходить полный курс лечения согласно назначению врача, не пропускать прием лекарств, не прерывать лечение, даже если стало лучше;

не использовать противомикробные препараты, которые остались после курса лечения;

не делиться противомикробными препаратами с друзьями или родственниками и не «назначать» им лечение;

не пропускайте прививки по календарю и рекомендованные вакцинации.

Дистанционное обучение в школах, закрытые кафе и запрет на туристов: в селе на Закарпатье вводят жесткий карантин из-за повторной вспышки гепатита А