Каждая шестая инфекция не поддается лечению антибиотиками: советы Минздрава, как остановить распространение устойчивых бактерий
Киев • УНН
Минздрав информирует о том, что каждый может сделать, чтобы противодействовать антибиотикорезистентности. Это особенно опасно во время войны, ведь существенно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.
В течение Всемирной недели осведомленности об устойчивости к противомикробным препаратам с 18 по 24 ноября Минздрав информирует о том, что каждый может сделать, чтобы противодействовать антибиотикорезистентности, пишет УНН.
Антибиотики — это критически важные лекарства. Если их пить на всякий случай или не по назначению, они теряют силу, потому что бактерии легко приобретают устойчивость к ним. Их устойчивость – это наша уязвимость
Особенно опасна устойчивость к противомикробным препаратам во время войны. Она существенно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. Среди главных причин развития антибиотикорезистентности – чрезмерное использование антибиотиков и несоблюдение назначенного врачом курса лечения.
Что может сделать каждый из нас:
- принимать противомикробные препараты только по назначению врача, ни в коем случае не заниматься самолечением;
- не использовать антибиотики при вирусных инфекциях. Такую рекомендацию может дать только врач (после осмотра и дополнительных анализов);
- проходить полный курс лечения согласно назначению врача, не пропускать прием лекарств, не прерывать лечение, даже если стало лучше;
- не использовать противомикробные препараты, которые остались после курса лечения;
- не делиться противомикробными препаратами с друзьями или родственниками и не «назначать» им лечение;
- не пропускайте прививки по календарю и рекомендованные вакцинации.
