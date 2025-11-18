Каждая шестая инфекция не поддается лечению антибиотиками: советы Минздрава, как остановить распространение устойчивых бактерий

$42.070.02
08:43 • 950 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
07:59 • 3270 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
07:00 • 8562 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 47351 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 40864 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 40496 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 34610 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 25411 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 64650 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 27035 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
В НАТО объяснили, почему не сбивают российские ракеты над Украиной18 ноября, 01:39 • 25131 просмотра
Европейские привычки для здоровья, которые стоит перенять18 ноября, 01:59 • 17044 просмотра
Трамп согласился на санкционный закон против РФ, но есть условие18 ноября, 02:25 • 10787 просмотра
Человеческое сознание можно будет загрузить в роботов Optimus - Маск03:19 • 10347 просмотра
ВСУ ликвидировали 960 оккупантов и 350 единиц техники за сутки - Генштаб05:44 • 12007 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 64646 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 96258 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 88418 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 145699 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 122803 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 26142 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 35050 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 35227 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 28552 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 47643 просмотра
Каждая шестая инфекция не поддается лечению антибиотиками: советы Минздрава, как остановить распространение устойчивых бактерий

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Минздрав информирует о том, что каждый может сделать, чтобы противодействовать антибиотикорезистентности. Это особенно опасно во время войны, ведь существенно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.

Каждая шестая инфекция не поддается лечению антибиотиками: советы Минздрава, как остановить распространение устойчивых бактерий

В течение Всемирной недели осведомленности об устойчивости к противомикробным препаратам с 18 по 24 ноября Минздрав информирует о том, что каждый может сделать, чтобы противодействовать антибиотикорезистентности, пишет УНН.

Антибиотики — это критически важные лекарства. Если их пить на всякий случай или не по назначению, они теряют силу, потому что бактерии легко приобретают устойчивость к ним. Их устойчивость – это наша уязвимость

- говорится в сообщении.

Особенно опасна устойчивость к противомикробным препаратам во время войны. Она существенно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. Среди главных причин развития антибиотикорезистентности – чрезмерное использование антибиотиков и несоблюдение назначенного врачом курса лечения.

Что может сделать каждый из нас:

  • принимать противомикробные препараты только по назначению врача, ни в коем случае не заниматься самолечением;
    • не использовать антибиотики при вирусных инфекциях. Такую рекомендацию может дать только врач (после осмотра и дополнительных анализов);
      • проходить полный курс лечения согласно назначению врача, не пропускать прием лекарств, не прерывать лечение, даже если стало лучше;
        • не использовать  противомикробные препараты, которые остались после курса лечения;
          • не делиться противомикробными препаратами с друзьями или родственниками и не «назначать»  им лечение;
            • не пропускайте прививки по календарю и рекомендованные вакцинации.

              Ольга Розгон

              ОбществоЗдоровье
