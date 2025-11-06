В Україну надійшло понад 122 тисячі вакцин від гепатиту B для безоплатного щеплення дітей

122 900 доз вакцини проти вірусного гепатиту B доставлені в Україну для безоплатної вакцинації дітей відповідно до Календаря профілактичних щеплень. Постачання здійснено у межах партнерства Міністерства охорони здоров’я з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi) та ЮНІСЕФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Деталі

Постачання вакцин стало можливим завдяки угоді про співпрацю між Gavi та Україною, підписаній наприкінці 2024 року. Частину закупівель для національної програми імунізації фінансує Gavi у межах реалізації Стратегії розвитку імунопрофілактики до 2030 року.

UNICEF Ukraine забезпечив закупівлю та доставку вакцин, а Центр громадського здоров’я МОЗ України координує їхній розподіл між регіональними центрами контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Вакцини вже надійшли до всіх областей, де їх розподіляють між медичними закладами.

Щоб зробити дитині, батькам потрібно звернутися до сімейного лікаря, педіатра або до найближчого медичного закладу охорони здоров’я. Всі щеплення, передбачені Календарем профілактичних щеплень, є безоплатними.

Гепатит B - це вірусне захворювання, що уражає печінку й може викликати цироз та рак печінки. Може передаватися від матері до дитини під час пологів або через контакт із кров’ю. Єдиним надійним захистом від вірусного гепатиту B є вакцинація - йдеться у дописі.

Якщо дитина пропустила планове щеплення, лікар допоможе скласти індивідуальний графік для надолуження пропущених доз із дотриманням мінімальних інтервалів.

Нагадаємо

За 9 місяців 2025 року рівень щеплень серед дітей в Україні становить 66-73%, що є нижчим за безпечний поріг колективного імунітету в 95%. Найбільше дітей вакциновано проти гемофільної інфекції та кашлюку, найменше – проти туберкульозу та гепатиту В.