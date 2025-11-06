В Украину поступило более 122 тысяч вакцин от гепатита B для бесплатной прививки детей

122 900 доз вакцины против вирусного гепатита B доставлены в Украину для бесплатной вакцинации детей в соответствии с Календарем профилактических прививок. Поставка осуществлена в рамках партнерства Министерства здравоохранения с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi) и ЮНИСЕФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Поставка вакцин стала возможной благодаря соглашению о сотрудничестве между Gavi и Украиной, подписанному в конце 2024 года. Часть закупок для национальной программы иммунизации финансирует Gavi в рамках реализации Стратегии развития иммунопрофилактики до 2030 года.

UNICEF Ukraine обеспечил закупку и доставку вакцин, а Центр общественного здоровья Минздрава Украины координирует их распределение между региональными центрами контроля и профилактики болезней (ЦКПБ). Вакцины уже поступили во все области, где их распределяют между медицинскими учреждениями.

Чтобы сделать ребенку, родителям нужно обратиться к семейному врачу, педиатру или в ближайшее медицинское учреждение здравоохранения. Все прививки, предусмотренные Календарем профилактических прививок, являются бесплатными.

Гепатит B - это вирусное заболевание, поражающее печень и способное вызывать цирроз и рак печени. Может передаваться от матери к ребенку во время родов или через контакт с кровью. Единственной надежной защитой от вирусного гепатита B является вакцинация