В Украину поступило более 122 тысяч вакцин от гепатита B для бесплатной прививки детей
122 900 доз вакцины против вирусного гепатита B доставлены в Украину для бесплатной вакцинации детей в соответствии с Календарем профилактических прививок. Поставка осуществлена в рамках партнерства Министерства здравоохранения с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi) и ЮНИСЕФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Детали
Поставка вакцин стала возможной благодаря соглашению о сотрудничестве между Gavi и Украиной, подписанному в конце 2024 года. Часть закупок для национальной программы иммунизации финансирует Gavi в рамках реализации Стратегии развития иммунопрофилактики до 2030 года.
UNICEF Ukraine обеспечил закупку и доставку вакцин, а Центр общественного здоровья Минздрава Украины координирует их распределение между региональными центрами контроля и профилактики болезней (ЦКПБ). Вакцины уже поступили во все области, где их распределяют между медицинскими учреждениями.
Чтобы сделать ребенку, родителям нужно обратиться к семейному врачу, педиатру или в ближайшее медицинское учреждение здравоохранения. Все прививки, предусмотренные Календарем профилактических прививок, являются бесплатными.
Гепатит B - это вирусное заболевание, поражающее печень и способное вызывать цирроз и рак печени. Может передаваться от матери к ребенку во время родов или через контакт с кровью. Единственной надежной защитой от вирусного гепатита B является вакцинация
Если ребенок пропустил плановую прививку, врач поможет составить индивидуальный график для наверстывания пропущенных доз с соблюдением минимальных интервалов.
Напомним
За 9 месяцев 2025 года уровень прививок среди детей в Украине составляет 66-73%, что ниже безопасного порога коллективного иммунитета в 95%. Больше всего детей вакцинировано против гемофильной инфекции и коклюша, меньше всего – против туберкулеза и гепатита В.