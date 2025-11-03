Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований

За 9 місяців 2025 року рівень щеплень серед дітей в Україні становить 66-73%, що є нижчим за безпечний поріг колективного імунітету в 95%. Найбільше дітей вакциновано проти гемофільної інфекції та кашлюку, найменше – проти туберкульозу та гепатиту В.