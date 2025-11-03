$42.080.01
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований

Київ • УНН

 • 6136 перегляди

За 9 місяців 2025 року рівень щеплень серед дітей в Україні становить 66-73%, що є нижчим за безпечний поріг колективного імунітету в 95%. Найбільше дітей вакциновано проти гемофільної інфекції та кашлюку, найменше – проти туберкульозу та гепатиту В.

Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований

За дев’ять місяців 2025 року рівень щеплень серед дітей в Україні коливається від 66 до 73% залежно від віку та виду вакцини. Найбільше дітей отримали щеплення проти гемофільної інфекції та кашлюку, а найменше - проти туберкульозу та гепатиту В. Водночас, як зазначають у МОЗ, - безпечний поріг колективного імунітету досягається при охопленні щепленнями щонайменше 95% дітей. Про це журналісту УНН повідомили в Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на запит.

Деталі

Згідно з отриманою інформацією, стан вакцинації населення за 9 місяців 2025 року:

  • проти гепатиту В щеплено 68,1% дітей віком до одного року;
    • проти туберкульозу щеплено 67,2% дітей віком до одного року;
      • проти поліомієліту щеплено 70,6% дітей віком до одного року, 69,5% дітей віком 18 місяців, 70,6% дітей віком 6 років та 66,5% дітей віком 14 років;
        • проти кашлюку отримали щеплення 72,9% дітей віком до одного року, 72,2% дітей віком 18 місяців;
          • проти дифтерії, правцю щеплено 72,9% дітей віком до одного року, 72,2% дітей віком 18 місяців, 63,8% дітей віком 6 років, 66,8% дітей віком 16 років та 69,9% дорослих, які підлягали щепленню в поточному році;
            • проти гемофільної інфекції отримали щеплення 73,8% дітей віком до одного року та 66,8% дітей віком 1 рік;
              • проти кору, паротиту, краснухи щеплено 73,1% дітей віком 1 рік та 72,2% дітей віком 6 років.

                Згідно із ранішніми рекомендаціями МОЗ підвищення рівня вакцинації дітей до 95% дозволить подолати вакцинокеровані інфекції в Україні.

                Додаткові заходи із вакцинації

                Як окремо зазначили у відомстві, у 2022 році в Україні розпочалася масштабна кампанія вакцинації дітей від поліомієліту - небезпечного вірусного захворювання, що може призвести до паралічу. Імунізацію проводили серед дітей від 6 місяців до 6 років, які не встигли отримати першу або другу дозу щеплення. За період кампанії, станом на серпень 2023 року, було зроблено понад 224 тисячі щеплень: першу дозу отримали майже 99 тисяч дітей, другу - понад 125 тисяч.

                У 2023 році також провели так звану "наздоганяючу" вакцинацію проти кору, паротиту та краснухи, аби запобігти можливим спалахам цих інфекцій та захистити дітей, які раніше не отримали щеплення. За час кампанії зробили понад 153 тисячі щеплень, що становить понад 90% від запланованого. Зокрема, першу дозу отримали понад 68 тисяч дітей віком від 2 до 17 років, а другу - понад 85 тисяч дітей від 7 до 17 років.

                Крім того, у 2024 році в межах додаткових заходів із вакцинації проти кашлюку, дифтерії та правця зробили понад 1 мільйон щеплень, що становить майже 70% від запланованої кількості.

                Такі кампанії, за словами медиків, допомагають посилити колективний імунітет і не допустити повернення небезпечних хвороб, які давно вдалося подолати завдяки вакцинації.

                Раніше УНН писав, що охоплення щепленнями від поліомієліту в Європейському регіоні досягло найнижчого рівня з 2017 року, залишивши близько 450 000 немовлят вразливими. Поліовірус залишається ендемічним у кількох країнах Азії, що створює ризик для Європи.

                Альона Уткіна

                СуспільствоЗдоров'я
                Україна