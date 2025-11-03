Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного

За девять месяцев 2025 года уровень прививок среди детей в Украине колеблется от 66 до 73% в зависимости от возраста и вида вакцины. Больше всего детей получили прививки против гемофильной инфекции и коклюша, а меньше всего - против туберкулеза и гепатита В. В то же время, как отмечают в Минздраве, - безопасный порог коллективного иммунитета достигается при охвате прививками не менее 95% детей. Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве здравоохранения в ответ на запрос.

Детали

Согласно полученной информации, состояние вакцинации населения за 9 месяцев 2025 года:

против гепатита В привито 68,1% детей в возрасте до одного года;

против туберкулеза привито 67,2% детей в возрасте до одного года;

против полиомиелита привито 70,6% детей в возрасте до одного года, 69,5% детей в возрасте 18 месяцев, 70,6% детей в возрасте 6 лет и 66,5% детей в возрасте 14 лет;

против коклюша получили прививки 72,9% детей в возрасте до одного года, 72,2% детей в возрасте 18 месяцев;

против дифтерии, столбняка привито 72,9% детей в возрасте до одного года, 72,2% детей в возрасте 18 месяцев, 63,8% детей в возрасте 6 лет, 66,8% детей в возрасте 16 лет и 69,9% взрослых, подлежавших прививке в текущем году;

против гемофильной инфекции получили прививки 73,8% детей в возрасте до одного года и 66,8% детей в возрасте 1 год;

против кори, паротита, краснухи привито 73,1% детей в возрасте 1 год и 72,2% детей в возрасте 6 лет.

Согласно более ранним рекомендациям Минздрава, повышение уровня вакцинации детей до 95% позволит преодолеть вакциноуправляемые инфекции в Украине.

Дополнительные меры по вакцинации

Как отдельно отметили в ведомстве, в 2022 году в Украине началась масштабная кампания вакцинации детей от полиомиелита - опасного вирусного заболевания, которое может привести к параличу. Иммунизацию проводили среди детей от 6 месяцев до 6 лет, которые не успели получить первую или вторую дозу прививки. За период кампании, по состоянию на август 2023 года, было сделано более 224 тысяч прививок: первую дозу получили почти 99 тысяч детей, вторую - более 125 тысяч.

В 2023 году также провели так называемую "догоняющую" вакцинацию против кори, паротита и краснухи, чтобы предотвратить возможные вспышки этих инфекций и защитить детей, которые ранее не получили прививки. За время кампании сделали более 153 тысяч прививок, что составляет более 90% от запланированного. В частности, первую дозу получили более 68 тысяч детей в возрасте от 2 до 17 лет, а вторую - более 85 тысяч детей от 7 до 17 лет.

Кроме того, в 2024 году в рамках дополнительных мер по вакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка сделали более 1 миллиона прививок, что составляет почти 70% от запланированного количества.

Такие кампании, по словам медиков, помогают усилить коллективный иммунитет и не допустить возвращения опасных болезней, которые давно удалось преодолеть благодаря вакцинации.

Ранее УНН писал, что охват прививками от полиомиелита в Европейском регионе достиг самого низкого уровня с 2017 года, оставив около 450 000 младенцев уязвимыми. Полиовирус остается эндемичным в нескольких странах Азии, что создает риск для Европы.