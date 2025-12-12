В ноябре в Украине зафиксировали более 1100 больных туберкулезом
Киев • УНН
В ноябре 2025 года в Украине выявили 1105 случаев туберкулеза, из них 261 пациент имел лекарственно-устойчивую форму. 949 человек успешно завершили лечение.
В ноябре в Украине выявили 1105 случаев туберкулеза, включая новые эпизоды, рецидивы и другие формы течения болезни. Более четверти пациентов имели устойчивость к препаратам, а почти тысяча человек успешно завершили лечение. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, пишет УНН.
Детали
В ноябре 2025 года в Украине зарегистрировано 1105 человек с туберкулезом (ТБ):
- 816 новых случаев* заболевания;
- 236 пациентов с рецидивом;
- 53 - другие (среди них: люди, возобновившие лечение; пациенты после неудачного курса лечения; пациенты с неизвестной историей предыдущего лечения).
261 человек из общего числа имел лекарственно-устойчивую форму туберкулеза.
Среди 1058 новых эпизодов ТБ у 979 человек с туберкулезом выявлена легочная форма заболевания, а у 79 - внелегочная; лиц мужского пола - 796, женского пола - 262
174 пациента имели ВИЧ-положительный статус.
В ноябре 2025 года излечились от туберкулеза 949 человек.
