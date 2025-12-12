$42.270.01
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 7640 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 11498 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 23402 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 20554 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 20242 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 20412 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 22945 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 28504 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 40336 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
В ноябре в Украине зафиксировали более 1100 больных туберкулезом

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В ноябре 2025 года в Украине выявили 1105 случаев туберкулеза, из них 261 пациент имел лекарственно-устойчивую форму. 949 человек успешно завершили лечение.

В ноябре в Украине зафиксировали более 1100 больных туберкулезом

В ноябре в Украине выявили 1105 случаев туберкулеза, включая новые эпизоды, рецидивы и другие формы течения болезни. Более четверти пациентов имели устойчивость к препаратам, а почти тысяча человек успешно завершили лечение. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, пишет УНН.

Детали

В ноябре 2025 года в Украине зарегистрировано 1105 человек с туберкулезом (ТБ): 

  • 816 новых случаев* заболевания; 
    • 236 пациентов с рецидивом; 
      • 53 - другие (среди них: люди, возобновившие лечение; пациенты после неудачного курса лечения; пациенты с неизвестной историей предыдущего лечения). 

        261 человек из общего числа имел лекарственно-устойчивую форму туберкулеза. 

        Среди 1058 новых эпизодов ТБ у 979 человек с туберкулезом выявлена легочная форма заболевания, а у 79 - внелегочная; лиц мужского пола - 796, женского пола - 262

        - говорится в сообщении.

        174 пациента имели ВИЧ-положительный статус. 

        В ноябре 2025 года излечились от туберкулеза 949 человек.

