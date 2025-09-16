$41.230.05
Сокращение помощи США может привести к миллионам новых случаев туберкулеза – исследование

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Исследование Центра моделирования и анализа США и партнерства Stop TB показало, что прекращение финансовой поддержки США для программ здравоохранения может привести к более чем 10 миллионам дополнительных случаев туберкулеза и около 2,5 миллионам смертей. США в 2024 году обеспечили более 55% всех внешних средств для борьбы с туберкулезом.

Сокращение помощи США может привести к миллионам новых случаев туберкулеза – исследование

Если Америка урежет финансовую поддержку программ здравоохранения, это может привести к катастрофическим последствиям в глобальной борьбе с туберкулезом. Об этом говорится в статье Medical Xpress, пишет УНН.

Детали

Согласно новому исследованию Центра моделирования и анализа США и партнерства Stop TB (Швейцария), прекращение помощи может вызвать более 10 миллионов дополнительных случаев заболевания и около 2,5 миллиона смертей в ближайшие годы.

Финансовая поддержка США сыграла значительную роль в разработке и реализации глобальных программ здравоохранения, в частности в борьбе с такими заболеваниями, как ВИЧ, малярия и туберкулез (ТБ). Только в 2024 году взносы США составили более 55% всех внешних средств, доступных для программ борьбы с туберкулезом. Резкое замораживание финансирования и последующее сокращение в начале 2025 года привели к закрытию многих программ по всему миру

– говорится в материале Medical Xpress.

Моделирование показало три сценария развития событий в 26 странах с наибольшим бременем ТБ, которые вместе составляют 80% мировых случаев. Даже в самом оптимистичном сценарии дополнительно может появиться более 600 тысяч новых пациентов и около 100 тысяч смертей. В случае же наихудшего сценария прогнозы выглядят трагически – более 10,6 миллиона новых случаев и более 2,2 миллиона смертей от туберкулеза в период 2025–2030 годов.

Исследование опровергает связь между переходом на летнее время и риском сердечного приступа15.09.25, 17:50 • 3296 просмотров

Ученые и медики предупреждают: сбои в оказании помощи будут иметь долгосрочное влияние на наиболее уязвимые группы населения, если не будут найдены альтернативные источники финансирования. Они призывают международное сообщество к срочным действиям, чтобы не допустить отката в глобальной борьбе с одной из самых опасных инфекций мира.

Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12.09.25, 18:32 • 65317 просмотров

