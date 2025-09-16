Сокращение помощи США может привести к миллионам новых случаев туберкулеза – исследование

Исследование Центра моделирования и анализа США и партнерства Stop TB показало, что прекращение финансовой поддержки США для программ здравоохранения может привести к более чем 10 миллионам дополнительных случаев туберкулеза и около 2,5 миллионам смертей. США в 2024 году обеспечили более 55% всех внешних средств для борьбы с туберкулезом.