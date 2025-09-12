$41.310.10
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Заявления о чрезмерном количестве аптек в Украине не соответствуют действительности. Исследования показывают, что их количество на 100 тысяч населения меньше или сопоставимо с европейскими показателями.

Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек

В Украине периодически звучат заявления о «чрезмерном количестве аптек» и необходимости сократить их присутствие на рынке. При этом, делая такие заявления, никто не думает о потерях для пациента или государства. Действительно ли в Украине много аптек и какова плотность аптечных точек в европейских странах, разбирался УНН.

Когда случается какая-то критическая ситуация, связанная со здоровьем, каждый из нас идет в ближайшую аптеку. И если там не оказывается необходимого препарата, то сразу возникает вопрос, где ближайшая точка, в которой его или аналог можно найти. 

В такой ситуации много аптечных пунктов в одном районе это хорошо, не так ли? 

А если посмотреть на ситуацию не с точки зрения пациента, а государства? Каждая аптека платит налоги, а также приносит средства другому бизнесу, например, арендуя помещение. К тому же фармацевты, которые здесь работают – это занятое население, которое получает зарплату и тратит ее на свои нужды. Если значительно упростить, то все вместе – это экономика.

Европейский опыт

По данным исследований Всемирного Банка, в 2019-2021 годах количество аптек в Украине составляло в среднем около 23 точек на 100 000 населения, в зависимости от области.

Понятно, что в 2022 году полномасштабное вторжение России в Украину внесло свои коррективы. Миллионы украинцев в поисках безопасности вынуждены были выехать за границу. Но наряду с этим свою работу прекратили и некоторые аптеки – где-то владелец выехал из страны, кто-то не справился с кризисом, какие-то из точек были разрушены в результате вражеских обстрелов. Последнее особенно актуально для прифронтовых территорий.

В приближенных к фронту районах в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Херсонской аптеки либо разбомблены и не восстановились, либо же вынуждены прекратить свою работу из-за близости боевых действий. Восстанавливаются в относительно безопасных городах только пункты крупных сетей, которые имеют на это финансовый ресурс и готовы содержать неприбыльные аптеки.

Главным аргументом тех, кто озвучивает упреки о большом количестве аптек, является то, что в Европе их значительно меньше по сравнению с Украиной. Но это манипуляция.

По данным исследования, в среднем на 100 000 населения стран OECD (Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 38 стран мира, среди которых большинство государств Европейского Союза, США, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и другие экономически развитые страны) насчитывается около 28 аптек.

Например, в соседней Польше работает одна аптека на каждые около 3 тысяч жителей. Это примерно 36–37 аптек на 100 000 населения. В Испании работает одна аптека на чуть более 2-х тысяч жителей.

В целом средний показатель по Европейскому Союзу – это одна аптека на более чем 3,2 тысячи жителей.

В то же время, по данным, в 2022 году в Италии было 80 018 практикующих фармацевтов, в Испании — 58 800, во Франции — 61 900. Большинство государств ЕС имеют примерно 50-110 фармацевтов на 100 000 населения.

Доступ к социальным программам

Эти данные подтверждают, что в Украине сеть аптек не является чрезмерно большой по сравнению с европейскими странами. Возможно, она даже немного меньше, чем в Европе, но их точно не слишком много.

Не стоит забывать, что у украинских пациентов есть широкий выбор и быстрый доступ к лечению. На сегодня через аптечные сети реализуются ключевые социальные инициативы в сфере здравоохранения: программа "Доступные лекарства", инсулиновые и другие государственные программы возмещения цен на препараты. Поэтому чем шире сеть аптек, тем легче украинцам воспользоваться такими программами. Ограничение количества аптек привело бы к тому, что миллионы пациентов остались бы без гарантированных государством медикаментов рядом с домом.

В то же время не следует забывать, что по данным Министерства здравоохранения, в 89% украинских сел вообще нет стационарных аптек. Люди вынуждены ездить за несколько десятков километров, чтобы купить необходимые лекарства.

Как и в случае с прифронтовыми территориями, аптеки в селах не прибыльны, а потому сюда могут заходить только крупные сети, которые могут себе позволить содержать такие точки за счет более прибыльных в больших городах.

Более того, крупные сети имеют возможность предлагать пациентам более низкие цены и различные бонусные программы за счет собственной логистики и оптовых закупок. Помимо обеспечения рабочими местами, сети регулярно проводят обучение фармацевтов. При этом разветвленная сеть аптек побуждает к конкурентной борьбе за покупателя, и здесь в игру вступают не только более выгодные предложения, но и сервис. Так что в итоге выигрывает пациент, который может выбрать, где ему купить лекарства.

Лилия Подоляк

