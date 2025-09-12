$41.310.10
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Заяви про надмірну кількість аптек в Україні не відповідають дійсності. Дослідження показують, що їхня кількість на 100 тисяч населення менша або співставна з європейськими показниками.

Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек

В Україні періодично лунають заяви про "надмірну кількість аптек" та потребу скоротити їхню присутність на ринку. При цьому, роблячи такі заяви, ніхто не думає про втрати для пацієнта чи держави. Чи дійсно в Україні багато аптек і яка густота у аптечних точок у європейських країнах, розбирався УНН.

Коли стається якась критична ситуація, повʼязана зі здоровʼям, кожен із нас йде до найближчої аптеки. І якщо там не виявляється необхідного препарату, то відразу постає питання, де найближча точка, у якій його або аналог можна знайти. 

У такій ситуації багато аптечних пунктів в одному районі це добре, чи не так? 

А якщо подивитись на ситуацію не з точки зору пацієнта, а держави? Кожна аптека сплачує податки, а також приносить кошти іншому бізнесу, наприклад, орендуючи приміщення. До того ж фармацевти, які тут працюють – це зайняте населення, яке отримує зарплату і витрачає її на свої потреби. Якщо значно спростити, то все разом – це економіка.

Європейський досвід

За даними досліджень Всесвітнього Банку, у 2019-20121 роках кількість аптек в Україні становила в середньому близько 23 точок на 100 000 населення, залежно від області.

Зрозуміло, що у 2022 році повномасштабне вторгнення росії в Україну внесло свої корективи. Мільйони українців у пошуках безпеки змушені були виїхати за кордон. Але поряд з цим свою роботу припинили й деякі аптеки – десь власник виїхав з країни, хтось не впорався з кризою, якісь із точок були зруйновані в результаті ворожих обстрілів. Останнє особливо актуально для прифронтових територій.

У наближених до фронту районах в Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Херсонській аптеки або розбомблені і не відновились, або ж змушені припинити свою роботу через близькість бойових дій. Відновлюються у відносно безпечних містах тільки пункти великих мереж, які мають на це фінансовий ресурс і готові утримувати неприбуткові аптеки.

Головним аргументом тих, хто озвучує закиди про велику кількість аптек є те, що у Європі їх значно менше у порівнянні з Україною. Але це маніпуляція.

За даними дослідження, в середньому на 100 000 населення українах OECD (Організації економічного співробітництва та розвитку, яка об’єднує 38 країн світу, серед яких більшість держав Європейського Союзу, США, Канада, Японія, Південна Корея, Австралія та інші економічно розвинені країни) налічується близько 28 аптек.

Наприклад, у сусідній Польщі працює одна аптека на кожні близько 3 тисяч жителів. Це приблизно 36–37 аптек на 100 000 населення. У Іспанії працює одна аптека на трохи більше 2-х тисяч жителів.

Загалом середній показник по Європейському Союзу – це одна аптека на понад 3,2 тисячі жителів.

Водночас, за даними, у 2022 році в Італії було 80 018 практикуючих фармацевтів, у Іспанії— 58 800, у Франції — 61 900.  Більшість держав ЄС мають приблизно 50-110 фармацевтів на 100 000 населення.

Доступ до соціальних програм

Ці дані підтверджують, що в Україні мережа аптек не є надмірно великою у порівнянні з європейськими країнами. Можливо вона навіть трохи менша ніж у Європі, але їх точно не забагато.

Не варто забувати, що в українських пацієнтів є широкий вибір і швидкий доступ до лікування. На сьогодні через аптечні мережі реалізуються ключові соціальні ініціативи у сфері охорони здоров’я: програма "Доступні ліки", інсулінові та інші державні програми відшкодування цін на препарати. Тому чим ширша мережа аптек, тим легше українцям скористатися такими програмами. Обмеження кількості аптек призвело б до того, що мільйони пацієнтів залишилися б без гарантованих державою медикаментів поруч із домом.

Водночас не слід забувати, що за даними Міністерства охорони здоровʼя, у 89% українських сіл взагалі немає стаціонарних аптек. Люди змушені їздити за кілька десятків кілометрів, щоб купити необхідні ліки.

Як і у випадку з прифронтовими територіями, аптеки в селах не прибуткові, а тому сюди можуть заходити тільки великі мережі, які можуть собі дозволити утримувати такі точки за рахунок більш прибуткових у великих містах.

Ба більше, великі мережі, мають змогу пропонувати пацієнтам нижчі ціни та різні бонусні програми за рахунок власної логістики та оптових закупівель. Окрім забезпечення робочими місцями, мережі регулярно проводять навчання фармацевтів. При цьому розгалужена мережа аптек спонукає до конкурентної боротьби за покупця і тут в гру вступають не тільки вигідніші пропозиції, а й сервіс. Тож у підсумку виграє пацієнт, який може обрати, де йому купити ліки.

Лілія Подоляк

