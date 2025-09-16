$41.230.05
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисники
10:17 • 11167 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 21352 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 14132 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 22718 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 24960 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 14288 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 31102 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
16 вересня, 06:54 • 23151 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 59221 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
Скорочення допомоги США може спричинити мільйони нових випадків туберкульозу – дослідження

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Дослідження Центру моделювання та аналізу США та партнерства Stop TB показало, що припинення фінансової підтримки США для програм охорони здоров'я може призвести до понад 10 мільйонів додаткових випадків туберкульозу та близько 2,5 мільйона смертей. США у 2024 році забезпечили понад 55% усіх зовнішніх коштів для боротьби з туберкульозом.

Скорочення допомоги США може спричинити мільйони нових випадків туберкульозу – дослідження

Якщо Америка уріже фінансову підтримку для програм охорони здоров'я, то це може призвести до катастрофічних наслідків у глобальній боротьбі з туберкульозом. Про це йдеться у статті Мedical Хpress, пише УНН.

Деталі

За новим дослідженням Центру моделювання та аналізу США та партнерства Stop TB (Швейцарія), припинення допомоги може викликати понад 10 мільйонів додаткових випадків захворювання та близько 2,5 мільйона смертей у найближчі роки.

Фінансова підтримка США відіграла значну роль у розробці та реалізації глобальних програм охорони здоров’я, зокрема у боротьбі з такими захворюваннями, як ВІЛ, малярія та туберкульоз (ТБ). Тільки у 2024 році внески США становили понад 55% усіх зовнішніх коштів, доступних для програм боротьби з туберкульозом. Різке заморожування фінансування та подальше скорочення на початку 2025 року призвели до закриття багатьох програм по всьому світу

– йдеться у матеріалі Мedical Хpress.

Моделювання показало три сценарії розвитку подій у 26 країнах із найбільшим тягарем ТБ, які разом становлять 80% світових випадків. Навіть у найоптимістичнішому сценарії додатково може з’явитися понад 600 тисяч нових пацієнтів і близько 100 тисяч смертей. У разі ж найгіршого сценарію прогнози виглядають трагічно – понад 10,6 мільйона нових випадків і понад 2,2 мільйона смертей від туберкульозу у період 2025–2030 років.

Науковці та медики попереджають: зриви у наданні допомоги матимуть довготривалий вплив на найбільш уразливі групи населення, якщо не буде знайдено альтернативних джерел фінансування. Вони закликають міжнародну спільноту до термінових дій, щоб не допустити відкату у глобальній боротьбі з однією з найнебезпечніших інфекцій світу.

Степан Гафтко

Здоров'яНовини Світу
Аптека
Швейцарія
Сполучені Штати Америки