Скорочення допомоги США може спричинити мільйони нових випадків туберкульозу – дослідження

Дослідження Центру моделювання та аналізу США та партнерства Stop TB показало, що припинення фінансової підтримки США для програм охорони здоров'я може призвести до понад 10 мільйонів додаткових випадків туберкульозу та близько 2,5 мільйона смертей. США у 2024 році забезпечили понад 55% усіх зовнішніх коштів для боротьби з туберкульозом.