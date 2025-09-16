Скорочення допомоги США може спричинити мільйони нових випадків туберкульозу – дослідження
Київ • УНН
Дослідження Центру моделювання та аналізу США та партнерства Stop TB показало, що припинення фінансової підтримки США для програм охорони здоров'я може призвести до понад 10 мільйонів додаткових випадків туберкульозу та близько 2,5 мільйона смертей. США у 2024 році забезпечили понад 55% усіх зовнішніх коштів для боротьби з туберкульозом.
Якщо Америка уріже фінансову підтримку для програм охорони здоров'я, то це може призвести до катастрофічних наслідків у глобальній боротьбі з туберкульозом. Про це йдеться у статті Мedical Хpress, пише УНН.
Деталі
За новим дослідженням Центру моделювання та аналізу США та партнерства Stop TB (Швейцарія), припинення допомоги може викликати понад 10 мільйонів додаткових випадків захворювання та близько 2,5 мільйона смертей у найближчі роки.
Фінансова підтримка США відіграла значну роль у розробці та реалізації глобальних програм охорони здоров’я, зокрема у боротьбі з такими захворюваннями, як ВІЛ, малярія та туберкульоз (ТБ). Тільки у 2024 році внески США становили понад 55% усіх зовнішніх коштів, доступних для програм боротьби з туберкульозом. Різке заморожування фінансування та подальше скорочення на початку 2025 року призвели до закриття багатьох програм по всьому світу
Моделювання показало три сценарії розвитку подій у 26 країнах із найбільшим тягарем ТБ, які разом становлять 80% світових випадків. Навіть у найоптимістичнішому сценарії додатково може з’явитися понад 600 тисяч нових пацієнтів і близько 100 тисяч смертей. У разі ж найгіршого сценарію прогнози виглядають трагічно – понад 10,6 мільйона нових випадків і понад 2,2 мільйона смертей від туберкульозу у період 2025–2030 років.
Науковці та медики попереджають: зриви у наданні допомоги матимуть довготривалий вплив на найбільш уразливі групи населення, якщо не буде знайдено альтернативних джерел фінансування. Вони закликають міжнародну спільноту до термінових дій, щоб не допустити відкату у глобальній боротьбі з однією з найнебезпечніших інфекцій світу.
