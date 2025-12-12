У листопаді в Україні зафіксували понад 1100 хворих на туберкульоз
Київ • УНН
У листопаді 2025 року в Україні виявили 1105 випадків туберкульозу, з них 261 пацієнт мав лікарсько-стійку форму. 949 людей успішно завершили лікування.
У листопаді в Україні виявили 1105 випадків туберкульозу, включно з новими епізодами, рецидивами та іншими формами перебігу хвороби. Понад чверть пацієнтів мали стійкість до препаратів, а майже тисяча людей завершили лікування успішно. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, пише УНН.
Деталі
У листопаді 2025 року в Україні зареєстровано 1105 людей з туберкульозом (ТБ):
- 816 нових випадків* захворювання;
- 236 пацієнтів з рецидивом;
- 53 - інші (серед них: люди, які відновили лікування; пацієнти після невдалого курсу лікування; пацієнти з невідомою історією попереднього лікування).
261 людина із загальної кількості мала лікарсько-стійку форму туберкульозу.
Серед 1058 нових епізодів ТБ у 979 людей із туберкульозом виявлено легеневу форму захворювання, а у 79 - позалегеневу; осіб чоловічої статі - 796, жіночої статі - 262
174 пацієнти мали ВІЛ-позитивний статус.
У листопаді 2025 року вилікувалися від туберкульозу 949 людей.
Скорочення допомоги США може спричинити мільйони нових випадків туберкульозу – дослідження16.09.25, 15:45 • 3947 переглядiв