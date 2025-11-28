После войны Украина будет иметь до 6 миллионов ветеранов и членов их семей - Свириденко

После окончания войны в Украине будет около 5-6 миллионов ветеранов и членов их семей. О соответствующих прогнозах после совещания с представительницами Коалиции ветеранских общественных организаций сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует УНН.

Подробности

По ее словам, именно поэтому ветеранская политика должна быть органично интегрирована во все сферы жизни.

Украина — первое государство, которое выстраивает целостную ветеранскую политику во время войны, а не после ее завершения. Это требует решений на основе реального опыта наших защитников и их семей - сказала глава правительства.

Она рассказала о дальнейших шагах Кабмина в этом направлении:

Минветеранов вместе с ветеранскими ОО проведет обсуждение с Минздравом и Минэкономики относительно предложений в сферах здоровья и трудоустройства;

отдельно возьмем в работу вопрос доступа к сдаче экзаменов на водительские права для ветеранов с инвалидностью после обучения в безбарьерных автошколах - с привлечением МВД.

"Наша цель - чтобы каждый ветеран, каждая ветеранка и их семья чувствовали действенную поддержку государства: в медицине, образовании, работе, социальных услугах и повседневной жизни", - резюмировала Свириденко.

Напомним

Министерство обороны Украины упростило процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий в случае его утери или кражи. Также упрощено получение удостоверения для освобожденных из плена военнослужащих.

