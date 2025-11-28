После войны Украина будет иметь до 6 миллионов ветеранов и членов их семей - Свириденко

$42.300.10
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины
27 ноября, 18:30 • 13240 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 15905 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 25620 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 32186 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 20142 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 28452 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 21791 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 14055 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 17617 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
Популярные новости
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 20849 просмотра
Без елки, но с вертепом: какие города в Украине отказались от новогодних деревьев27 ноября, 16:32 • 4588 просмотра
Продолжат приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы: Зеленский о предстоящей встрече представителей Украины и США27 ноября, 18:19 • 12268 просмотра
Швейцарские депутаты требуют проверить, были ли подарки Трампу нарушением антикоррупционного закона27 ноября, 18:20 • 3684 просмотра
Повреждения на Байконуре после запуска "Союза": Россия временно потеряла возможность отправлять людей в космосVideo27 ноября, 18:40 • 9892 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 20879 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 25626 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 32190 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 28454 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 23036 просмотра
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 28496 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 49580 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 82982 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 98458 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 97896 просмотра
После войны Украина будет иметь до 6 миллионов ветеранов и членов их семей - Свириденко

Киев • УНН

 • 4 просмотра

После войны Украина будет иметь около 5-6 миллионов ветеранов и членов их семей. Правительство разрабатывает ветеранскую политику, интегрируя ее во все сферы жизни.

После войны Украина будет иметь до 6 миллионов ветеранов и членов их семей - Свириденко

После окончания войны в Украине будет около 5-6 миллионов ветеранов и членов их семей. О соответствующих прогнозах после совещания с представительницами Коалиции ветеранских общественных организаций сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует УНН.

Подробности

По ее словам, именно поэтому ветеранская политика должна быть органично интегрирована во все сферы жизни.

Украина — первое государство, которое выстраивает целостную ветеранскую политику во время войны, а не после ее завершения. Это требует решений на основе реального опыта наших защитников и их семей

- сказала глава правительства.

Она рассказала о дальнейших шагах Кабмина в этом направлении:

Минветеранов вместе с ветеранскими ОО проведет обсуждение с Минздравом и Минэкономики относительно предложений в сферах здоровья и трудоустройства;

отдельно возьмем в работу вопрос доступа к сдаче экзаменов на водительские права для ветеранов с инвалидностью после обучения в безбарьерных автошколах - с привлечением МВД.

"Наша цель - чтобы каждый ветеран, каждая ветеранка и их семья чувствовали действенную поддержку государства: в медицине, образовании, работе, социальных услугах и повседневной жизни", - резюмировала Свириденко.

Напомним

Министерство обороны Украины упростило процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий в случае его утери или кражи. Также упрощено получение удостоверения для освобожденных из плена военнослужащих.

Ветераны получат 50% государственной компенсации автогражданки - Кабмин22.08.25, 15:03 • 3795 просмотров

Вадим Хлюдзинский

