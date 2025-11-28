$42.300.10
22:24 • 3706 перегляди
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
27 листопада, 18:30 • 14452 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 16805 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 26757 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 33180 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 20424 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 28996 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 22116 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 14170 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17710 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - Свириденко

Київ • УНН

 • 542 перегляди

Після війни Україна матиме близько 5-6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин. Уряд розробляє ветеранську політику, інтегруючи її в усі сфери життя.

Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - Свириденко

Після завершення війни Україна матиме близько 5-6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин. Про відповідні прогнози після наради з представницями Коаліції ветеранських громадських організацій повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує УНН.

Деталі

За її словами, саме тому ветеранська політика має бути органічно інтегрована в усі сфери життя.

Україна - перша держава, яка вибудовує цілісну ветеранську політику під час війни, а не після її завершення. Це вимагає рішень на основі реального досвіду наших захисників та їхніх родин

- сказала глава уряду.

Вона розповіла про подальші кроки Кабміну в цьому напрямку:

Мінветеранів разом із ветеранськими ГО проведе обговорення з МОЗ та Мінекономіки щодо пропозицій у сферах здоров’я та працевлаштування;

окремо візьмемо в роботу питання доступу до складання іспитів на водійські права для ветеранів з інвалідністю після навчання в безбарʼєрних автошколах - із залученням МВС.

"Наша мета - щоб кожен ветеран, кожна ветеранка та їхня родина відчували дієву підтримку держави: у медицині, освіті, роботі, соціальних послугах та повсякденному житті", - резюмувала Свириденко.

Нагадаємо

Міністерство оборони України спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення. Також спрощено отримання посвідчення для звільнених з полону військовослужбовців.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Міністерство охорони здоров'я України
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Міністерство внутрішніх справ України
Україна