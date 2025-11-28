Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - Свириденко

Після війни Україна матиме близько 5-6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин. Уряд розробляє ветеранську політику, інтегруючи її в усі сфери життя.

Після завершення війни Україна матиме близько 5-6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин. Про відповідні прогнози після наради з представницями Коаліції ветеранських громадських організацій повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує УНН. Деталі За її словами, саме тому ветеранська політика має бути органічно інтегрована в усі сфери життя. Україна - перша держава, яка вибудовує цілісну ветеранську політику під час війни, а не після її завершення. Це вимагає рішень на основі реального досвіду наших захисників та їхніх родин - сказала глава уряду. Вона розповіла про подальші кроки Кабміну в цьому напрямку: Мінветеранів разом із ветеранськими ГО проведе обговорення з МОЗ та Мінекономіки щодо пропозицій у сферах здоров’я та працевлаштування; окремо візьмемо в роботу питання доступу до складання іспитів на водійські права для ветеранів з інвалідністю після навчання в безбарʼєрних автошколах - із залученням МВС. "Наша мета - щоб кожен ветеран, кожна ветеранка та їхня родина відчували дієву підтримку держави: у медицині, освіті, роботі, соціальних послугах та повсякденному житті", - резюмувала Свириденко. Нагадаємо Міністерство оборони України спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення. Також спрощено отримання посвідчення для звільнених з полону військовослужбовців. Ветерани отримають 50% державної компенсації автоцивілки - Кабмін