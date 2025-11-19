Без додаткової бюрократії: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення УБД
Київ • УНН
Міністерство оборони України спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення. Також спрощено отримання посвідчення для звільнених з полону військовослужбовців.
До заяви на отримання нового посвідчення УБД не потрібно додавати матеріали службового розслідування та підтвердження реєстрації. Передає УНН, із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Деталі
Міноборони спростило отримання нового посвідчення УБД, у у разі його втрати чи викрадення попереднього документу. Також процедура отримання посвідчення спрощена для українських захисників, звільнених з полону.
Відтепер, щоб отримати нове посвідчення УБД, до відповідної заяви не потрібно додавати документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Національної поліції щодо втрати або викрадення документа, а також опубліковане в друкованих ЗМІ оголошення про втрату або викрадення. Крім того, тепер звільненим з полону військовослужбовцям до заяви на отримання нового посвідчення УБД не потрібно додавати матеріали службового розслідування.
Інструкція - як отримати посвідчення учасника бойових дій
При втраті посвідчення УБД:
- чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини;
- звільнені з військової служби мають звернутися до ТЦК та СП, в якому перебувають на обліку.
Крім того, можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві.
До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати такі документи:
- копію втраченого (викраденого) посвідчення (за наявності); ● лист талонів та його копію;
- копію першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);
- дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки.
Нагадаємо
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що уточнює процедури отримання посвідчення учасника бойових дій та спрощує доступ до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Це дозволить подавати заяви через ЦНАП та розширює коло осіб, які можуть отримати витяг з реєстру.