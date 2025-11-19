Без додаткової бюрократії: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення УБД

До заяви на отримання нового посвідчення УБД не потрібно додавати матеріали службового розслідування та підтвердження реєстрації. Передає УНН, із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Міноборони спростило отримання нового посвідчення УБД, у у разі його втрати чи викрадення попереднього документу. Також процедура отримання посвідчення спрощена для українських захисників, звільнених з полону.

Відтепер, щоб отримати нове посвідчення УБД, до відповідної заяви не потрібно додавати документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Національної поліції щодо втрати або викрадення документа, а також опубліковане в друкованих ЗМІ оголошення про втрату або викрадення. Крім того, тепер звільненим з полону військовослужбовцям до заяви на отримання нового посвідчення УБД не потрібно додавати матеріали службового розслідування.