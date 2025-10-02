Ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі: уряд змінив процедуру
Київ • УНН
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що уточнює процедури отримання посвідчення учасника бойових дій та спрощує доступ до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Це дозволить подавати заяви через ЦНАП та розширює коло осіб, які можуть отримати витяг з реєстру.
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, розроблену Міністерством у справах ветеранів, яка уточнює процедури отримання посвідчення учасника бойових дій та спрощує доступ до даних Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Це нововведення має на меті зробити процес зручнішим для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Про це інформує Міністерство у справах ветеранів України, передає УНН.
Деталі
Згідно з новими змінами, подання заяви на отримання посвідчення учасника бойових дій стало можливим через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Це має зробити процес доступнішим для добровольців, статус яких надано Мінветеранів.
Також актуалізовано форму заяви, яка тепер відповідає чинному порядку. Це допоможе уникнути непорозумінь та неузгодженостей під час отримання посвідчення.
Крім того, розширено коло осіб, які можуть отримати витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Усунуто юридичну колізію в частині визначення категорій осіб, які мають право отримати витяг з ЄДРВВ.
Прийнята постанова робить послуги простішими та доступнішими: посвідчення учасника бойових дій можна отримати ближче до дому, а родини полонених і зниклих матимуть більше можливостей швидко отримати необхідні дані
У відомстві нагадали, що раніше було розширено коло осіб, які можуть отримати витяг з ЄДРВВ, а саме: такий витяг можуть отримати працездатні батьки зниклих безвісти та полонених ветеранів війни.
Нагадаємо
Міністерство оборони повідомило про спрощену систему отримання статусу УБД, яка дозволяє отримати статус через Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Розгляд документів відбувається автоматично в режимі реального часу.
