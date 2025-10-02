Ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі: уряд змінив процедуру

$41.140.18
1 жовтня, 17:49 • 18229 перегляди
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
1 жовтня, 17:21 • 28187 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 36070 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 26932 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 45051 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 25125 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 22882 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54772 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41611 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 32829 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Лідери ЄС обговорили спільну оборону та майбутнє України1 жовтня, 18:54 • 3096 перегляди
У Франції затримали російський "корабель-привид" з якого, ймовірно, запускали дрони по Європі - Le Parisien1 жовтня, 19:02 • 4146 перегляди
Ракетний удар рф по Балаклії: кількість постраждалих зросла до десяти, серед них 4-річна дитинаPhoto1 жовтня, 20:32 • 6596 перегляди
ЗСУ зачистили Нове Шахове та відкинули ворога на Донеччині, рф просунулася у Запорізькій області - DeepState Photo1 жовтня, 21:27 • 5362 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto23:57 • 9378 перегляди
Публікації
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 36071 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 30392 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 45051 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача1 жовтня, 11:02 • 31080 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto1 жовтня, 10:37 • 35209 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 38753 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 47910 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 31330 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 34416 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 44205 перегляди
Ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі: уряд змінив процедуру

Київ • УНН

 • 1406 перегляди

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що уточнює процедури отримання посвідчення учасника бойових дій та спрощує доступ до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Це дозволить подавати заяви через ЦНАП та розширює коло осіб, які можуть отримати витяг з реєстру.

Ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі: уряд змінив процедуру

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, розроблену Міністерством у справах ветеранів, яка уточнює процедури отримання посвідчення учасника бойових дій та спрощує доступ до даних Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Це нововведення має на меті зробити процес зручнішим для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Про це інформує Міністерство у справах ветеранів України, передає УНН.

Деталі

Згідно з новими змінами, подання заяви на отримання посвідчення учасника бойових дій стало можливим через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Це має зробити процес доступнішим для добровольців, статус яких надано Мінветеранів.

Також актуалізовано форму заяви, яка тепер відповідає чинному порядку. Це допоможе уникнути непорозумінь та неузгодженостей під час отримання посвідчення.

Крім того, розширено коло осіб, які можуть отримати витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Усунуто юридичну колізію в частині визначення категорій осіб, які мають право отримати витяг з ЄДРВВ.

Прийнята постанова робить послуги простішими та доступнішими: посвідчення учасника бойових дій можна отримати ближче до дому, а родини полонених і зниклих матимуть більше можливостей швидко отримати необхідні дані

- йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що раніше було розширено коло осіб, які можуть отримати витяг з ЄДРВВ, а саме: такий витяг можуть отримати працездатні батьки зниклих безвісти та полонених ветеранів війни.

Нагадаємо

Міністерство оборони повідомило про спрощену систему отримання статусу УБД, яка дозволяє отримати статус через Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Розгляд документів відбувається автоматично в режимі реального часу.

Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27.09.25, 08:00 • 77604 перегляди

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Міністерство оборони України