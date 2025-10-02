Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру
Киев • УНН
Кабинет Министров принял постановление, уточняющее процедуры получения удостоверения участника боевых действий и упрощающее доступ к Единому государственному реестру ветеранов войны. Это позволит подавать заявления через ЦПАУ и расширяет круг лиц, которые могут получить выписку из реестра.
Кабинет Министров принял постановление, разработанное Министерством по делам ветеранов, которое уточняет процедуры получения удостоверения участника боевых действий и упрощает доступ к данным Единого государственного реестра ветеранов войны. Это нововведение имеет целью сделать процесс более удобным для ветеранов, ветеранок и их семей. Об этом информирует Министерство по делам ветеранов Украины, передает УНН.
Детали
Согласно новым изменениям, подача заявления на получение удостоверения участника боевых действий стала возможной через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Это должно сделать процесс более доступным для добровольцев, статус которых предоставлен Минветеранов.
Также актуализирована форма заявления, которая теперь соответствует действующему порядку. Это поможет избежать недоразумений и несогласованностей при получении удостоверения.
Кроме того, расширен круг лиц, которые могут получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ). Устранена юридическая коллизия в части определения категорий лиц, имеющих право получить выписку из ЕГРВВ.
Принятое постановление делает услуги проще и доступнее: удостоверение участника боевых действий можно получить ближе к дому, а семьи пленных и пропавших будут иметь больше возможностей быстро получить необходимые данные
В ведомстве напомнили, что ранее был расширен круг лиц, которые могут получить выписку из ЕГРВВ, а именно: такую выписку могут получить трудоспособные родители пропавших без вести и пленных ветеранов войны.
Напомним
Министерство обороны сообщило об упрощенной системе получения статуса УБД, которая позволяет получить статус через Единый государственный реестр ветеранов войны. Рассмотрение документов происходит автоматически в режиме реального времени.
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27.09.25, 08:00 • 77603 просмотра