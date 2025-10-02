Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру

$41.140.18
48.300.14
ukenru
1 октября, 17:49 • 17826 просмотра
Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго
1 октября, 17:21 • 27283 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 35420 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 26580 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 44536 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 25030 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 22802 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54729 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41580 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 32778 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
99%
755мм
Популярные новости
Лидеры ЕС обсудили совместную оборону и будущее Украины1 октября, 18:54 • 2598 просмотра
Во Франции задержали российский "корабль-призрак", с которого, вероятно, запускали дроны по Европе - Le Parisien1 октября, 19:02 • 3604 просмотра
Ракетный удар РФ по Балаклее: число пострадавших возросло до десяти, среди них 4-летний ребенокPhoto1 октября, 20:32 • 6036 просмотра
ВСУ зачистили Новое Шахово и отбросили врага в Донецкой области, РФ продвинулась в Запорожской области - DeepStatePhoto1 октября, 21:27 • 4806 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto23:57 • 8830 просмотра
публикации
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 35428 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 30089 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 44540 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 30868 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 35010 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Метте Фредериксен
Антониу Кошта
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Киевская область
Копенгаген
Дания
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 38602 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 47781 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 31227 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 34320 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 44115 просмотра
Актуальное
Хранитель
Facebook
Forbes
9К720 Искандер
E-6 Mercury

Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

Кабинет Министров принял постановление, уточняющее процедуры получения удостоверения участника боевых действий и упрощающее доступ к Единому государственному реестру ветеранов войны. Это позволит подавать заявления через ЦПАУ и расширяет круг лиц, которые могут получить выписку из реестра.

Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру

Кабинет Министров принял постановление, разработанное Министерством по делам ветеранов, которое уточняет процедуры получения удостоверения участника боевых действий и упрощает доступ к данным Единого государственного реестра ветеранов войны. Это нововведение имеет целью сделать процесс более удобным для ветеранов, ветеранок и их семей. Об этом информирует Министерство по делам ветеранов Украины, передает УНН.

Детали

Согласно новым изменениям, подача заявления на получение удостоверения участника боевых действий стала возможной через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Это должно сделать процесс более доступным для добровольцев, статус которых предоставлен Минветеранов.

Также актуализирована форма заявления, которая теперь соответствует действующему порядку. Это поможет избежать недоразумений и несогласованностей при получении удостоверения.

Кроме того, расширен круг лиц, которые могут получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ). Устранена юридическая коллизия в части определения категорий лиц, имеющих право получить выписку из ЕГРВВ.

Принятое постановление делает услуги проще и доступнее: удостоверение участника боевых действий можно получить ближе к дому, а семьи пленных и пропавших будут иметь больше возможностей быстро получить необходимые данные

- говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ранее был расширен круг лиц, которые могут получить выписку из ЕГРВВ, а именно: такую выписку могут получить трудоспособные родители пропавших без вести и пленных ветеранов войны.

Напомним

Министерство обороны сообщило об упрощенной системе получения статуса УБД, которая позволяет получить статус через Единый государственный реестр ветеранов войны. Рассмотрение документов происходит автоматически в режиме реального времени.

Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27.09.25, 08:00 • 77603 просмотра

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Министерство обороны Украины