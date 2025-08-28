Понад 71 тисяча військових отримали статус УБД за новою системою - Міноборони

В Україні понад 71 тисяча військових вже отримали статус учасника бойових дій за новою спрощеною системою. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Тепер отримати статус можна через Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Інформацію до нього зобов’язані вносити уповноважені особи військових частин впродовж 5 днів з дня початку виконання бойового завдання.

Розгляд документів, поданих до реєстру ветеранів війни, здійснюється автоматично в режимі реального часу. Також нова система доповнила вже існуючий порядок отримання статусу УБД через комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасником бойових дій.

Документи на розгляд комісії подає командування військової частини, або військовослужбовець особисто.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що гарантує військовим 15 днів щорічної відпустки та повертає 14 днів додаткової відпустки учасникам бойових дій. Також введено навчальну відпустку для контрактників програми "18-24".