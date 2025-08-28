$41.320.08
Ексклюзив
07:27 • 23887 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 49503 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 51477 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 85037 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 62712 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 73702 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 188480 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 90336 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 55075 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 67711 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Понад 71 тисяча військових отримали статус УБД за новою системою - Міноборони

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Міністерство оборони повідомило про спрощену систему отримання статусу УБД, яка дозволяє отримати статус через Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Розгляд документів відбувається автоматично в режимі реального часу.

Понад 71 тисяча військових отримали статус УБД за новою системою - Міноборони

В Україні понад 71 тисяча військових вже отримали статус учасника бойових дій за новою спрощеною системою. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Тепер отримати статус можна через Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Інформацію до нього зобов’язані вносити уповноважені особи військових частин впродовж 5 днів з дня початку виконання бойового завдання.

Розгляд документів, поданих до реєстру ветеранів війни, здійснюється автоматично в режимі реального часу. Також нова система доповнила вже існуючий порядок отримання статусу УБД через комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасником бойових дій.

Документи на розгляд комісії подає командування військової частини, або військовослужбовець особисто.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що гарантує військовим 15 днів щорічної відпустки та повертає 14 днів додаткової відпустки учасникам бойових дій. Також введено навчальну відпустку для контрактників програми "18-24".

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський
Україна