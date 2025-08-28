$41.320.08
Эксклюзив
07:27 • 23418 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 48268 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 50486 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 84061 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 61849 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 73259 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 187326 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 90273 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 55032 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 67677 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Более 71 тысячи военных получили статус УБД по новой системе - Минобороны

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Министерство обороны сообщило об упрощенной системе получения статуса УБД, которая позволяет получить статус через Единый государственный реестр ветеранов войны. Рассмотрение документов происходит автоматически в режиме реального времени.

Более 71 тысячи военных получили статус УБД по новой системе - Минобороны

В Украине более 71 тысячи военных уже получили статус участника боевых действий по новой упрощенной системе. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Теперь получить статус можно через Единый государственный реестр ветеранов войны. Информацию в него обязаны вносить уполномоченные лица воинских частей в течение 5 дней со дня начала выполнения боевого задания.

Рассмотрение документов, поданных в реестр ветеранов войны, осуществляется автоматически в режиме реального времени. Также новая система дополнила уже существующий порядок получения статуса УБД через комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участником боевых действий.

Документы на рассмотрение комиссии подает командование воинской части, или военнослужащий лично.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий военным 15 дней ежегодного отпуска и возвращающий 14 дней дополнительного отпуска участникам боевых действий. Также введен учебный отпуск для контрактников программы "18-24".

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Министерство обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина