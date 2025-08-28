Более 71 тысячи военных получили статус УБД по новой системе - Минобороны

В Украине более 71 тысячи военных уже получили статус участника боевых действий по новой упрощенной системе. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Теперь получить статус можно через Единый государственный реестр ветеранов войны. Информацию в него обязаны вносить уполномоченные лица воинских частей в течение 5 дней со дня начала выполнения боевого задания.

Рассмотрение документов, поданных в реестр ветеранов войны, осуществляется автоматически в режиме реального времени. Также новая система дополнила уже существующий порядок получения статуса УБД через комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участником боевых действий.

Документы на рассмотрение комиссии подает командование воинской части, или военнослужащий лично.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий военным 15 дней ежегодного отпуска и возвращающий 14 дней дополнительного отпуска участникам боевых действий. Также введен учебный отпуск для контрактников программы "18-24".