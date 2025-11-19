Без дополнительной бюрократии: Минобороны упростило процедуру получения нового удостоверения УБД

К заявлению на получение нового удостоверения УБД не нужно прилагать материалы служебного расследования и подтверждение регистрации. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Минобороны упростило получение нового удостоверения УБД в случае его утери или кражи предыдущего документа. Также процедура получения удостоверения упрощена для украинских защитников, освобожденных из плена.

Отныне, чтобы получить новое удостоверение УБД, к соответствующему заявлению не нужно прилагать документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления в Национальной полиции об утере или краже документа, а также опубликованное в печатных СМИ объявление об утере или краже. Кроме того, теперь освобожденным из плена военнослужащим к заявлению на получение нового удостоверения УБД не нужно прилагать материалы служебного расследования.