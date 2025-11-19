Без дополнительной бюрократии: Минобороны упростило процедуру получения нового удостоверения УБД
Киев • УНН
Министерство обороны Украины упростило процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий в случае его утери или кражи. Также упрощено получение удостоверения для освобожденных из плена военнослужащих.
К заявлению на получение нового удостоверения УБД не нужно прилагать материалы служебного расследования и подтверждение регистрации. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Детали
Минобороны упростило получение нового удостоверения УБД в случае его утери или кражи предыдущего документа. Также процедура получения удостоверения упрощена для украинских защитников, освобожденных из плена.
Отныне, чтобы получить новое удостоверение УБД, к соответствующему заявлению не нужно прилагать документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления в Национальной полиции об утере или краже документа, а также опубликованное в печатных СМИ объявление об утере или краже. Кроме того, теперь освобожденным из плена военнослужащим к заявлению на получение нового удостоверения УБД не нужно прилагать материалы служебного расследования.
Инструкция - как получить удостоверение участника боевых действий
При утере удостоверения УБД:
- действующие военнослужащие должны подать рапорт командиру воинской части;
- уволенные с военной службы должны обратиться в ТЦК и СП, в котором состоят на учете.
Кроме того, можно обратиться в Министерство по делам ветеранов, если статус УБД получен через межведомственную комиссию, созданную при этом министерстве.
К заявлению на получение нового удостоверения УБД необходимо приложить следующие документы:
- копию утерянного (похищенного) удостоверения (при наличии); ● лист талонов и его копию;
- копию первой страницы паспорта (паспорта в форме карты);
- две цветные фотографии размером 3 × 4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70 % фотографии.
Напомним
Кабинет Министров принял постановление, уточняющее процедуры получения удостоверения участника боевых действий и упрощающее доступ к Единому государственному реестру ветеранов войны. Это позволит подавать заявления через ЦНАП и расширяет круг лиц, которые могут получить выписку из реестра.