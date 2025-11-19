За неделю в Украине зарегистрировано 109 тысяч заболеваний ОРВИ, более половины заболевших - дети

На прошлой неделе в Украине зарегистрировали 109 645 случаев острых респираторных вирусных инфекций, из них 62 698 – среди детей. По официальным данным, 1 584 детей и 2 712 взрослых госпитализировали, и все пациенты получили необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, пишет УНН.

Детали

Медики отмечают, что уровень заболеваемости не превысил эпидемический порог ни в одном регионе, а общая ситуация остается стабильной.

В ведомстве также напоминают, что бесплатные вакцины от COVID-19 доступны по всей Украине: взрослые могут привиться у своего семейного врача, а дети – у семейного врача или педиатра.

