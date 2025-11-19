За тиждень в Україні зареєстровано 109 тисяч захворювань на ГРВІ, понад половину хворих - діти
Київ • УНН
В Україні протягом минулого тижня зареєстровано 109 645 випадків ГРВІ та COVID-19, з них 62 698 серед дітей. Рівень захворюваності не перевищив епідемічний поріг у жодному регіоні.
Минулого тижня в Україні зареєстрували 109 645 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, із них 62 698 – серед дітей. За офіційними даними, 1 584 дітей і 2 712 дорослих госпіталізували, і всі пацієнти отримали необхідну медичну допомогу. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, пише УНН.
Деталі
Медики наголошують, що рівень захворюваності не перевищив епідемічний поріг у жодному регіоні, а загальна ситуація залишається стабільною.
У відомстві також нагадують, що безоплатні вакцини від COVID-19 доступні по всій Україні: дорослі можуть щепитися у свого сімейного лікаря, а діти – у сімейного лікаря або педіатра.
