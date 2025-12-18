Почти 7 тысяч слуховых аппаратов для детей и взрослых развезут в регионы в течение декабря-января
Новая партия из 6 995 слуховых аппаратов поступила в Украину для детей и взрослых. Оборудование готовится к безвозмездной передаче в регионы в течение декабря-января.
В Украину доставили новую партию почти из 7 тысяч слуховых аппаратов для детей и взрослых с различными формами нарушения слуха. Сейчас оборудование готовят к передаче в регионы, где его можно будет получить бесплатно. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины (Минздрав), передает УНН.
Детали
В ведомстве сообщили, что на склад ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) поступило 6 995 слуховых аппаратов для детей и взрослых с разной степенью потери слуха. Они будут развезены в регионы в течение декабря–января.
Это уже третья поставка слуховых аппаратов в рамках трехлетнего договора, заключенного МЗУ в 2024 году с официальным дистрибьютором датского производителя слуховых аппаратов "Oticon". Всего в рамках этого договора МЗУ приобрели 24 456 слуховых аппаратов на сумму 105,9 млн грн. Из них 7 533 единицы уже доставлены в регионы, еще 6 995 - находятся на складе и готовятся к развозке, которая запланирована на декабрь-январь
В Минздраве объяснили, как получить слуховой аппарат бесплатно:
Первый шаг - обратиться к лечащему врачу (педиатру, семейному врачу или терапевту). Врач направит пациента к врачу-сурдологу для проверки слуха и получения заключения о состоянии слуховой функции.
Далее лечащий врач направляет:
- взрослых — на прохождение оценивания повседневного функционирования лица (ЭКОПФО);
- детей — на врачебно-консультативную комиссию (ВКК)
Это необходимо для установления инвалидности или внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации (ИПР), если инвалидность была установлена ранее.
Военнослужащие проходят соответствующее обследование через военно-врачебную комиссию (ВВК).
После получения заключений ЭКОПФО, ВКК или ВВК пациент или его законный представитель обращается с пакетом документов в медицинское учреждение, которое предоставляет услуги по бесплатному обеспечению слуховыми аппаратами, в области регистрации пациента.
