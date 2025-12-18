$42.340.15
Почти 7 тысяч слуховых аппаратов для детей и взрослых развезут в регионы в течение декабря-января

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Новая партия из 6 995 слуховых аппаратов поступила в Украину для детей и взрослых. Оборудование готовится к безвозмездной передаче в регионы в течение декабря-января.

Почти 7 тысяч слуховых аппаратов для детей и взрослых развезут в регионы в течение декабря-января

В Украину доставили новую партию почти из 7 тысяч слуховых аппаратов для детей и взрослых с различными формами нарушения слуха. Сейчас оборудование готовят к передаче в регионы, где его можно будет получить бесплатно. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины (Минздрав), передает УНН.

Детали

В ведомстве сообщили, что на склад ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) поступило 6 995 слуховых аппаратов для детей и взрослых с разной степенью потери слуха. Они будут развезены в регионы в течение декабря–января.

Это уже третья поставка слуховых аппаратов в рамках трехлетнего договора, заключенного МЗУ в 2024 году с официальным дистрибьютором датского производителя слуховых аппаратов "Oticon". Всего в рамках этого договора МЗУ приобрели 24 456 слуховых аппаратов на сумму 105,9 млн грн. Из них 7 533 единицы уже доставлены в регионы, еще 6 995 - находятся на складе и готовятся к развозке, которая запланирована на декабрь-январь

- говорится в сообщении.

В Минздраве объяснили, как получить слуховой аппарат бесплатно:

Первый шаг - обратиться к лечащему врачу (педиатру, семейному врачу или терапевту). Врач направит пациента к врачу-сурдологу для проверки слуха и получения заключения о состоянии слуховой функции.

Далее лечащий врач направляет:

  • взрослых — на прохождение оценивания повседневного функционирования лица (ЭКОПФО);
    • детей — на врачебно-консультативную комиссию (ВКК)

      Это необходимо для установления инвалидности или внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации (ИПР), если инвалидность была установлена ранее.

      Военнослужащие проходят соответствующее обследование через военно-врачебную комиссию (ВВК).

      После получения заключений ЭКОПФО, ВКК или ВВК пациент или его законный представитель обращается с пакетом документов в медицинское учреждение, которое предоставляет услуги по бесплатному обеспечению слуховыми аппаратами, в области регистрации пациента.

      Напомним

      В Украине повысят доступность протезов и ортезов для гражданских, пострадавших от российской агрессии, увеличив компенсацию и впервые обеспечив детей бионическими протезами. Правительство приняло соответствующее решение, сохранив алгоритм получения помощи.

