В Україні підвищать доступність протезів та ортезів для постраждалих від агресії рф: що зміниться

15:43 • 6118 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 14768 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 29976 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 21795 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 20703 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 20226 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 21008 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18393 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27879 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 47101 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонт 17 грудня, 09:06
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА 17 грудня, 10:06
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним" 17 грудня, 11:01
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн 17 грудня, 12:18
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex 15:05
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex 15:05
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі 14:58
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається 14:39
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 29979 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 35058 перегляди
Антоніу Кошта
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Україна
Італія
Сполучені Штати Америки
Європа
Білорусь
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена Спілберга 16:22
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн 17 грудня, 12:18
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей 17 грудня, 06:16
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів 14 грудня, 19:02
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі 13 грудня, 11:42
Техніка
Фільм
Опалення
Соціальна мережа
Time (журнал)

В Україні підвищать доступність протезів та ортезів для постраждалих від агресії рф: що зміниться

Київ • УНН

 • 48 перегляди

В Україні підвищать доступність протезів та ортезів для цивільних, постраждалих від російської агресії, збільшивши компенсацію та вперше забезпечивши дітей біонічними протезами. Уряд ухвалив відповідне рішення, зберігши алгоритм отримання допомоги.

В Україні підвищать доступність протезів та ортезів для постраждалих від агресії рф: що зміниться

В Україні підвищать доступність протезів та ортезів для дітей та дорослих — цивільних, які постраждали від російської агресії. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Що саме змінюється:

🔸збільшено обсяги державної компенсації вартості - встановлено двократну граничну вартість для протезів та ортезів;

🔸вперше передбачено доступ до протезів верхніх кінцівок із зовнішнім джерелом енергії (біонічних/міоелектричних) — раніше діти ними не забезпечувалися;

🔸врегульовано регулярну заміну куксоприймачів до 3–5 разів на рік через швидкий ріст дитини;

🔸для дітей також забезпечуватимуть двома видами багатофункціональних колісних крісел залежно від потреб.

Свириденко наголосила, що алгоритм отримання виробу або компенсації не змінено — він і далі регулюється постановою КМУ №321.

Як отримати:

  • подати заяву можна у паперовій формі через ЦНАП або онлайн — разом із потрібними документами. Далі звернення розглядає територіальне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Рішення ухвалюватимуться протягом трьох робочих днів, після чого Фонд формуватиме направлення і виплачуватиме компенсацію.;
    • отримавши підтвердження від Фонду, батьки або законні представники можуть звернутися до обраного виробника, щоб отримати або замовити виріб;
      • заміна куксоприймача адмініструватиметься через заявку на ремонт, яку також потрібно подати до територіального відділення Фонду.

        Нагадаємо

        Як повідомляв УНН, в Україні люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання автомобіля. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

        Антоніна Туманова

