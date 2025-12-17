В Україні підвищать доступність протезів та ортезів для постраждалих від агресії рф: що зміниться

В Україні підвищать доступність протезів та ортезів для дітей та дорослих — цивільних, які постраждали від російської агресії. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Що саме змінюється:

🔸збільшено обсяги державної компенсації вартості - встановлено двократну граничну вартість для протезів та ортезів;

🔸вперше передбачено доступ до протезів верхніх кінцівок із зовнішнім джерелом енергії (біонічних/міоелектричних) — раніше діти ними не забезпечувалися;

🔸врегульовано регулярну заміну куксоприймачів до 3–5 разів на рік через швидкий ріст дитини;

🔸для дітей також забезпечуватимуть двома видами багатофункціональних колісних крісел залежно від потреб.

Свириденко наголосила, що алгоритм отримання виробу або компенсації не змінено — він і далі регулюється постановою КМУ №321.

Як отримати:

подати заяву можна у паперовій формі через ЦНАП або онлайн — разом із потрібними документами. Далі звернення розглядає територіальне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Рішення ухвалюватимуться протягом трьох робочих днів, після чого Фонд формуватиме направлення і виплачуватиме компенсацію.;

отримавши підтвердження від Фонду, батьки або законні представники можуть звернутися до обраного виробника, щоб отримати або замовити виріб;

заміна куксоприймача адмініструватиметься через заявку на ремонт, яку також потрібно подати до територіального відділення Фонду.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, в Україні люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання автомобіля. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.