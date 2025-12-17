В Україні підвищать доступність протезів та ортезів для постраждалих від агресії рф: що зміниться
Київ • УНН
В Україні підвищать доступність протезів та ортезів для цивільних, постраждалих від російської агресії, збільшивши компенсацію та вперше забезпечивши дітей біонічними протезами. Уряд ухвалив відповідне рішення, зберігши алгоритм отримання допомоги.
В Україні підвищать доступність протезів та ортезів для дітей та дорослих — цивільних, які постраждали від російської агресії. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
Що саме змінюється:
🔸збільшено обсяги державної компенсації вартості - встановлено двократну граничну вартість для протезів та ортезів;
🔸вперше передбачено доступ до протезів верхніх кінцівок із зовнішнім джерелом енергії (біонічних/міоелектричних) — раніше діти ними не забезпечувалися;
🔸врегульовано регулярну заміну куксоприймачів до 3–5 разів на рік через швидкий ріст дитини;
🔸для дітей також забезпечуватимуть двома видами багатофункціональних колісних крісел залежно від потреб.
Свириденко наголосила, що алгоритм отримання виробу або компенсації не змінено — він і далі регулюється постановою КМУ №321.
Як отримати:
- подати заяву можна у паперовій формі через ЦНАП або онлайн — разом із потрібними документами. Далі звернення розглядає територіальне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Рішення ухвалюватимуться протягом трьох робочих днів, після чого Фонд формуватиме направлення і виплачуватиме компенсацію.;
- отримавши підтвердження від Фонду, батьки або законні представники можуть звернутися до обраного виробника, щоб отримати або замовити виріб;
- заміна куксоприймача адмініструватиметься через заявку на ремонт, яку також потрібно подати до територіального відділення Фонду.
