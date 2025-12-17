В Украине повысят доступность протезов и ортезов для пострадавших от агрессии РФ: что изменится

$42.180.06
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 14697 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 29875 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 21736 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 20664 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 20199 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 20987 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18390 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27876 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 47091 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Популярные новости
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto17 декабря, 09:06 • 16375 просмотра
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА17 декабря, 10:06 • 14189 просмотра
"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"17 декабря, 11:01 • 12436 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 11203 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 11143 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 11175 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире14:58 • 10307 просмотра
ЕС днлает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается14:39 • 9718 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 35023 просмотра
УНН Lite
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo16:22 • 2022 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 11238 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 21264 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 56159 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 73303 просмотра
В Украине повысят доступность протезов и ортезов для пострадавших от агрессии РФ: что изменится

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В Украине повысят доступность протезов и ортезов для гражданских, пострадавших от российской агрессии, увеличив компенсацию и впервые обеспечив детей бионическими протезами. Правительство приняло соответствующее решение, сохранив алгоритм получения помощи.

В Украине повысят доступность протезов и ортезов для пострадавших от агрессии РФ: что изменится

В Украине повысят доступность протезов и ортезов для детей и взрослых — гражданских, пострадавших от российской агрессии. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Что именно меняется:

🔸увеличены объемы государственной компенсации стоимости - установлена двукратная предельная стоимость для протезов и ортезов;

🔸впервые предусмотрен доступ к протезам верхних конечностей с внешним источником энергии (бионических/миоэлектрических) — ранее дети ими не обеспечивались;

🔸урегулирована регулярная замена культеприемников до 3–5 раз в год из-за быстрого роста ребенка;

🔸для детей также будут обеспечиваться двумя видами многофункциональных колесных кресел в зависимости от потребностей.

Свириденко подчеркнула, что алгоритм получения изделия или компенсации не изменен — он и дальше регулируется постановлением КМУ №321.

Как получить:

  • подать заявление можно в бумажной форме через ЦНАП или онлайн — вместе с необходимыми документами. Далее обращение рассматривает территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Решения будут приниматься в течение трех рабочих дней, после чего Фонд будет формировать направление и выплачивать компенсацию.;
    • получив подтверждение от Фонда, родители или законные представители могут обратиться к выбранному производителю, чтобы получить или заказать изделие;
      • замена культеприемника будет администрироваться через заявку на ремонт, которую также нужно подать в территориальное отделение Фонда.

        Напомним

        Как сообщал УНН, в Украине люди с инвалидностью смогут получить компенсацию за переоборудование автомобиля. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

        Антонина Туманова

