В Украине повысят доступность протезов и ортезов для пострадавших от агрессии РФ: что изменится

В Украине повысят доступность протезов и ортезов для детей и взрослых — гражданских, пострадавших от российской агрессии. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Что именно меняется:

🔸увеличены объемы государственной компенсации стоимости - установлена двукратная предельная стоимость для протезов и ортезов;

🔸впервые предусмотрен доступ к протезам верхних конечностей с внешним источником энергии (бионических/миоэлектрических) — ранее дети ими не обеспечивались;

🔸урегулирована регулярная замена культеприемников до 3–5 раз в год из-за быстрого роста ребенка;

🔸для детей также будут обеспечиваться двумя видами многофункциональных колесных кресел в зависимости от потребностей.

Свириденко подчеркнула, что алгоритм получения изделия или компенсации не изменен — он и дальше регулируется постановлением КМУ №321.

Как получить:

подать заявление можно в бумажной форме через ЦНАП или онлайн — вместе с необходимыми документами. Далее обращение рассматривает территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Решения будут приниматься в течение трех рабочих дней, после чего Фонд будет формировать направление и выплачивать компенсацию.;

получив подтверждение от Фонда, родители или законные представители могут обратиться к выбранному производителю, чтобы получить или заказать изделие;

замена культеприемника будет администрироваться через заявку на ремонт, которую также нужно подать в территориальное отделение Фонда.

Напомним

Как сообщал УНН, в Украине люди с инвалидностью смогут получить компенсацию за переоборудование автомобиля. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.