ЄС готовий зробити свій внесок у гарантії безпеки для України, у тому числі у співпраці зі США - висновки

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Європейський Союз та держави-члени готові зробити свій внесок у надійні гарантії безпеки для України, зокрема через Коаліцію охочих та у співпраці зі Сполученими Штатами. ЄС вирішуватиме питання своєї компетенції або ті, що впливають на його безпеку, йдеться у висновках Євроради від 18 грудня.

ЄС готовий зробити свій внесок у гарантії безпеки для України, у тому числі у співпраці зі США - висновки

Європейський Союз та держави-члени готові зробити свій внесок у надійні та такі, що заслуговують на довіру, гарантії безпеки для України, зокрема через Коаліцію охочих та у співпраці зі Сполученими Штатами, водночас вказуючи, що "ЄС вирішуватиме питання своєї компетенції або ті, що впливають на його безпеку",  ідеться у висновках Євроради від 18 грудня, пише УНН.

Деталі

"Єврорада підтверджує свою незмінну та непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. ЄС продовжуватиме надавати, у координації з однодумцями-партнерами та союзниками, всебічну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу", - ідеться у висновках.

Єврорада при цьому "високо оцінює рішучість та стійкість українського народу та його керівництва у протистоянні російській агресії, яка завадила росії досягти своїх військових цілей".

"Єврорада підтверджує непохитну підтримку ЄС шляху України до членства в ЄС та вітає значний прогрес, якого Україна досягла досі за найскладніших обставин. ЄС продовжуватиме тісно співпрацювати з Україною та підтримувати її зусилля щодо повного виконання всіх умов відповідно до підходу, що базується на заслугах. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну у побудові мирного та процвітаючого майбутнього в межах Європейського Союзу", - сказано у висновках.

"ЄС підтримує всеохопний, справедливий та міцний мир в Україні, заснований на принципах Статуту ООН та міжнародного права. Посилаючись на принципи, викладені 6 березня 2025 року, Єврорада вітає поточні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни, та закликає росію погодитися на повне, безумовне та негайне припинення вогню, якому Україна продовжує бути прихильною, та розпочати змістовні переговори щодо справедливого та тривалого миру. Щоб мир був справедливим та тривалим, кордони не повинні змінюватися силою, а будь-яка майбутня угода повинна поважати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також гарантувати довгострокову безпеку та здатність України захищатися", - вказали лідери ЄС.

"ЄС та його держави-члени продовжуватимуть активно брати участь у мирних зусиллях відповідно до мети ЄС сприяти миру, закріпленої в Договорах. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. ЄС вирішуватиме питання своєї компетенції або ті, що впливають на його безпеку", - наголошується у висновках.

ЄС та держави-члени готові зробити свій внесок у надійні та такі, що заслуговують на довіру, гарантії безпеки для України, зокрема через Коаліцію охочих та у співпраці зі Сполученими Штатами. Це включатиме підтримку здатності України стримувати агресію та ефективно захищатися. Внесок ЄС та держав-членів базуватиметься на їхніх відповідних компетенціях та спроможностях, а також відповідатиме міжнародному праву

- ідеться у висновках.

Також Єврорада підкреслила "критичну необхідність забезпечення того, щоб Україна залишалася стійкою та мала бюджетні та військові засоби для продовження здійснення свого невід'ємного права на самооборону та протидії агресії росії та її стримування, також у довгостроковій перспективі".

"Єврорада підкреслює важливість активізації зусиль держав-членів для задоволення нагальних військових та оборонних потреб України, зокрема систем протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також боєприпасів великого калібру", - сказано при цьому у висновках.

У цьому контексті, як зазначили лідери ЄС, "подальша підтримка, розвиток та інвестиції в оборонну промисловість України залишаються вирішальними, зокрема шляхом створення українського оборонного виробництва в державах-членах". "Також важливо подальше зміцнення співпраці та інтеграції між оборонною промисловістю України та європейською оборонною промисловістю, спираючись на унікальний досвід та ноу-хау України. У цьому контексті Єврорада вітає включення співпраці з Україною до інвестиційних планів оборонної промисловості держав-членів у межах інструменту SAFE".

"Уся військова підтримка, а також гарантії безпеки для України будуть надаватися з повною повагою до політики безпеки та оборони певних держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів", - сказано у висновках.

Юлія Шрамко

