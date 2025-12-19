$42.340.00
ЕС готов внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины, в том числе в сотрудничестве с США - выводы

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Европейский Союз и государства-члены готовы внести свой вклад в надежные гарантии безопасности для Украины, в частности через Коалицию желающих и в сотрудничестве с Соединенными Штатами. ЕС будет решать вопросы своей компетенции или те, которые влияют на его безопасность, говорится в выводах Евросовета от 18 декабря.

ЕС готов внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины, в том числе в сотрудничестве с США - выводы

Европейский Союз и государства-члены готовы внести свой вклад в надежные и заслуживающие доверия гарантии безопасности для Украины, в частности через Коалицию желающих и в сотрудничестве с Соединенными Штатами, одновременно указывая, что "ЕС будет решать вопросы своей компетенции или те, которые влияют на его безопасность", говорится в выводах Евросовета от 18 декабря, пишет УНН.

Детали

"Евросовет подтверждает свою неизменную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. ЕС будет продолжать оказывать, в координации с единомышленниками-партнерами и союзниками, всестороннюю политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу", - говорится в выводах.

Евросовет при этом "высоко оценивает решимость и стойкость украинского народа и его руководства в противостоянии российской агрессии, которая помешала России достичь своих военных целей".

"Евросовет подтверждает непоколебимую поддержку ЕС пути Украины к членству в ЕС и приветствует значительный прогресс, которого Украина достигла до сих пор в самых сложных обстоятельствах. ЕС будет продолжать тесно сотрудничать с Украиной и поддерживать ее усилия по полному выполнению всех условий в соответствии с подходом, основанным на заслугах. ЕС будет продолжать поддерживать Украину в построении мирного и процветающего будущего в рамках Европейского Союза", - сказано в выводах.

"ЕС поддерживает всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине, основанный на принципах Устава ООН и международного права. Ссылаясь на принципы, изложенные 6 марта 2025 года, Евросовет приветствует текущие дипломатические усилия, направленные на прекращение войны, и призывает Россию согласиться на полное, безусловное и немедленное прекращение огня, которому Украина продолжает быть приверженной, и начать содержательные переговоры относительно справедливого и прочного мира. Чтобы мир был справедливым и прочным, границы не должны изменяться силой, а любое будущее соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также гарантировать долгосрочную безопасность и способность Украины защищаться", - указали лидеры ЕС.

"ЕС и его государства-члены будут продолжать активно участвовать в мирных усилиях в соответствии с целью ЕС содействовать миру, закрепленной в Договорах. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. ЕС будет решать вопросы своей компетенции или те, которые влияют на его безопасность", - подчеркивается в выводах.

ЕС и государства-члены готовы внести свой вклад в надежные и заслуживающие доверия гарантии безопасности для Украины, в частности через Коалицию желающих и в сотрудничестве с Соединенными Штатами. Это будет включать поддержку способности Украины сдерживать агрессию и эффективно защищаться. Вклад ЕС и государств-членов будет основываться на их соответствующих компетенциях и возможностях, а также соответствовать международному праву

- говорится в выводах.

Также Евросовет подчеркнул "критическую необходимость обеспечения того, чтобы Украина оставалась устойчивой и имела бюджетные и военные средства для продолжения осуществления своего неотъемлемого права на самооборону и противодействия агрессии России и ее сдерживания, также в долгосрочной перспективе".

Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов РФ - выводы19.12.25, 08:31 • 3564 просмотра

"Евросовет подчеркивает важность активизации усилий государств-членов для удовлетворения насущных военных и оборонных потребностей Украины, в частности систем противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также боеприпасов крупного калибра", - сказано при этом в выводах.

В этом контексте, как отметили лидеры ЕС, "дальнейшая поддержка, развитие и инвестиции в оборонную промышленность Украины остаются решающими, в частности путем создания украинского оборонного производства в государствах-членах". "Также важно дальнейшее укрепление сотрудничества и интеграции между оборонной промышленностью Украины и европейской оборонной промышленностью, опираясь на уникальный опыт и ноу-хау Украины. В этом контексте Евросовет приветствует включение сотрудничества с Украиной в инвестиционные планы оборонной промышленности государств-членов в рамках инструмента SAFE".

"Вся военная поддержка, а также гарантии безопасности для Украины будут предоставляться с полным уважением к политике безопасности и обороны определенных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов", - сказано в выводах.

ЕС готовит 20-й пакет санкций против России, ожидается в начале 2026 года - выводы19.12.25, 08:56 • 1138 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Государственный бюджет
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Государственная граница Украины
Организация Объединенных Наций
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина